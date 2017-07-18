Спустя три года после того, как был сбит борт MH17, три австралийские семьи вспоминают погибших родных и близких

"Джеку О'Брайену было всего 25", - так начинается статья в австралийском интернет-издании News.com.au , написанная корреспондентом News Corp Australia Network Эллен Уиннетт.

"Он возвращался к родным в Сидней после семинедельного отпуска и вылетел рейсом MH17. Перелет оказался последним в его жизни. В понедельник его родные - мать Мэрин, отец Джон и младшая сестра Бронвин - прибыли в Амстердам, чтобы почтить его память, и прошли через залы того же аэропорта, где он шел три года назад", - говорится в статье.

Родственники пришли в мемориальный парк, где посажены деревья в память о каждой жертве этой авиакатастрофы. Они украсили дерево Джека ленточками и вязаными шарфами цветов его любимых спортивных команд, записками и безделушками от тех, кто его любил.

"О'Брайен тихо плакала, глядя на фото своего сына, прикрепленное к его дереву", - пишет автор.

Джек был "полон надежд, предвкушений своего отпуска, а потом... у него вся жизнь была впереди, и вот, на пороге всего этого... И все это просто оборвалось, и до сих пор очень трудно осмыслить, что так случилось", - сказала мать.

"Супруги написали убедительное письмо российскому президенту Владимиру Путину, призывая его вступить в сотрудничество с международным расследованием и привлечь к ответственности виновников, которые, как считается, пересекли границу и вернулись в Россию", - говорится в статье.

"Нельзя просто совершить такое, и никаких последствий", - сказала г-жа О'Брайен. "Мы прекрасно осознаем, что погибли 10 тыс. украинских гражданских лиц, но истина важна, истина важна, вот чего мы хотим. Мы долго не высказывались, мы были словно бы контужены, но сила негодования такова, что мы должны что-то сказать".

"Вера и Серж Орешкин рады, что память об их сыне Викторе, который был садоводом, сохранится в красивом парке. Эти супруги из Нового Южного Уэльса приехали в Амстердам несколькими днями раньше, чтобы соорудить крохотный кактусовый сад и поместить его у дерева Виктора. Сад окружен миниатюрным забором с именами 13 племянников и племянниц Виктора", - пишет газета.

Госпожа Орешкин сказала, что ее 29-летний сын навестил родственников в Европе, поработал волонтером в детском доме в Литве, а затем возвращался домой на рейсе MH17.

"У него 13 племянников и племянниц, и он предвкушал встречу с ними. Он скучал по дому. Он хотел устроить большой пикник с барбекю, чтобы узнать, как у всех дела", - сказала она. Орешкины поблагодарили правительства Австралии и Голландии за заботу и сочувствие, передает издание.

Вильма и Джек ван Дайн приехали в Амстердам, чтобы почтить память Ивонны и Арджена Райдер - сестры Вильмы и ее мужа. Райдеры погибли, когда возвращались из путешествия в Европу, о котором давно мечтали.

Ван Дайн сказал, что важно говорить во весь голос о трагедии, сосредотачиваться на воспоминаниях о погибших родственниках и показывать этот мемориал родным и друзьям, оставшимся в Австралии. Благодаря своей племяннице Ван Дайны смогли привезти в Амстердам австралийские цветы, чтобы возложить их к деревьям, посаженным в память Ивонны и Арджена, пишет журналистка.