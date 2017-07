18 июля 2017 г. Эндрю Крамер | The New York Times В России битва между "Роснефтью" и частной компанией вызывает обеспокоенность по поводу инвестиций АФК "Система" и ее владелец годами старательно держались подальше от политики в России, надеясь избежать юридических проблем, которые часто преследуют местный крупный бизнес, - пишет Эндрю Крамер, корреспондент The New York Times. - Но, превратившись в самую крупную частную корпорацию страны, "Система" оказалась втянута в юридическую битву на много миллиардов долларов". Как отмечает автор, спор АФК "Система" и "Роснефти" восходит к национализации 2014 года, которая столкнула две из самые важных компаний страны. Последним поворотом в ссоре стало заявление, сделанное "Системой" в понедельник: компания предупредила банки о проблемах, связанных с погашением кредитов на сумму 66 млн долларов. "Конфликт между двумя компаниями - это очередной тревожный знак для инвестиционного климата в России, - считает автор. - Учитывая стагнацию экономики на фоне санкций и низких цен на нефть, сложившийся бизнес-климат пробудил призрак борьбы российских элит за сократившийся куш с использованием судов и правоохранительной системы, каковые, по широкому мнению, уязвимы для коррупции, для получения преимуществ". Когда основной владелец "Системы" Владимир Евтушенков был помещен под домашний арест во время национализации "Башнефти" в 2014 году, это было воспринято как последствие данного бизнес-спора, поскольку он никогда не баловался оппозиционной политикой, напоминает журналист. "Этот конфликт наносит большой ущерб инвестиционной привлекательности России, - заявил изданию в телефонном интервью Александр Абрамов, профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). - Этот случай может создать прецедент, согласно которому любая прошлая деятельность может быть оспорена, а права собственности поставлены под вопрос для любой компании". Крамер напоминает, что "Роснефть" подала иск к АФК "Система" за плохое управление "Башнефтью" и лишение ее активов, запросив 3 млрд долларов компенсации. "Система" все обвинения отрицает. "В понедельник "Система" объявила о техническом дефолте по займам на сумму 3,9 млрд рублей (примерно 66 млн долларов), - информирует издание. - Компания заявила, что технический дефолт - официальное уведомление, вызванное ее неспособностью соблюсти некоторые условия по долгу, - произошел потому, что суд, рассматривающий дело ["Башнефти"], заморозил активы "Системы", которые использовались как обеспечение займов". "Конфликт взволновал инвесторов: акции "Системы" упали примерно на 3% в понедельник", - передает журналист. Автор ссылается на интервью главы корпорации Михаила Шамолина, вышедшее в прошлом месяце в РБК, где тот отметил, что этот случай было бы легче понять, если бы существовал политический контекст. "Система" смогла бы защититься, "если бы была какая-то логика, которую обсуждали бы в прессе, что компания вела себя неправильно - по понятиям (?)", - сказал Шамолин. Источник: The New York Times