18 июля 2017 г. Аарон Матта | The Moscow Times Спустя три года после гибели борта MH17 мы стали на шаг ближе к торжеству правосудия "Спустя три года после того, как над Восточной Украиной был сбит борт MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, Совместная следственная группа (JIT), состоящая из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, 5 июля объявила о своем решении начать расследования и судебное преследование в Нидерландах", - пишет в статье, опубликованной в The Moscow Times, специалист по международному праву Аарон Матта. По словам автора, это знак, что "государства JIT твердо намерены привлечь виновников к ответственности, особенно после того, как в июле 2015 года Россия наложила вето в Совбезе ООН на предложение создать специальный международный трибунал". Матта перечисляет законы и соглашения, на основе которых суды Нидерландов смогут проводить расследования и привлекать к судебной ответственности виновников уничтожения MH17. Это Уголовный кодекс Нидерландов, нидерландский Закон о международных преступлениях от 2003 года, Монреальская Конвенция 1971 года и соглашение о сотрудничестве с Украиной в судебной сфере, подписанное 7 июля. По словам автора, все родственники всех жертв будут иметь одни и те же права независимо от гражданства. Автор поясняет: руководство Украины заявило, что украинской стороне было бы трудно руководить расследованием, так как в Донбассе продолжается конфликт. "Поэтому Киев попросил о том, чтобы преступления, предположительно совершенные на территории Украины с 20 февраля 2014 года, были подсудны Международному уголовному суду (ICC)", - говорится в статье. Возможно, ICC начнет уголовное расследование. "Потенциально оно могло бы включать в себя уничтожение MH17 как военное преступление", - пишет Матта. "Однако одновременное задействование нескольких механизмов уголовного преследования - внутренних судов Нидерландов и Международного уголовного суда - может создать проблемы", - признает он. 1. Основной принцип права запрещает судить одно и то же лицо дважды за одно и то же преступление. "При сборе доказательств, отборе подозреваемых и проведении судебных процессов JIT придется координировать свои действия с ICC, чтобы не дублировать действия друг друга и не разбазаривать ресурсы", - говорится в статье. 2. "Будет трудно соответствовать высоким критериям, которые предъявляются к доказательствам для того, чтобы установить вину подозреваемых вне обоснованных сомнений, в том числе доказать "осведомленность и намерения" подозреваемых в предполагаемом военном преступлении", - пишет автор. 3. Автор предвидит такое "препятствия процессуального характера при сотрудничестве и обмене ключевыми доказательствами". По его словам, часть телефонных разговоров, перехваченных украинскими правоохранительными органами и спецслужбами, нельзя предоставить JIT, ICC и нидерландским следователям, так как это воспрещают ограничения украинской юридически-правовой системы. Часть проблем устраняется благодаря двустороннему соглашению Нидерландов с Украиной, считает Матта. 4. "Крупная помеха - вопрос о том, как взять под стражу потенциальных подозреваемых, особенно если они находятся на российской территории", - пишет автор. По его мнению, Россия не выдаст россиян-подозреваемых, и потому практичный, хотя и ограниченный выход - заочные судебные разбирательства. Источник: The Moscow Times