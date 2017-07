Новая книга предрекает крушение Владимира Путина

Ричард Лури недавно выпустил книгу "Путин: его крушение и надвигающийся крах России" (Putin: His Downfall and Russia's Coming Crash by Richard Lourie). Лури - автор биографий Иосифа Сталина и Андрея Сахарова, в прошлом - консультант Хиллари Клинтон и переводчик Михаила Горбачева для The New York Times, обладает надлежащим реноме кремлинолога, отмечает обозреватель USA Today Мэтт Демскер.

"Гипотеза Лури гласит, что Путин, пришедший к власти в 2000 году, упустил благоприятный случай", - говорится в статье. Вместо того чтобы сделать Россию обществом, которое вовлечено в широкий спектр отраслей и основывается на знаниях, Путин в изображении Лури довольствовался "экономикой, напоминающей "карточный домик", так как она основана на нефтегазовых шальных доходах России, а также старомодными имперскими амбициями".

По мнению Лури, Путину уже поздно принимать меры. "Цены на нефть стагнируют, а авторитаризм плодит восстания, так что Путин скоро будет изгнан из страны, если не хуже", - передает журналист. Впрочем, Лури замечает: "Человек, к которому при взлете к власти была чрезвычайно благосклонна Фортуна, может вновь оказаться ее любимцем". "Агрессивные шаги России в отношении новых ресурсов Арктики, где происходит потепление, могут обогатить ее - и Путина - на еще одно поколение", - пересказывает автор выкладки Лури. Вот еще одна цитата из Лури: "Либо военное вмешательство в Казахстане может дать Кремлю рычаги влияния на Китай, и тем самым довести до конца возрождение величия России через возрождение ее могущества".

Рецензент комментирует, что эти два сценария - под большим вопросом, а 200-страничная книга Лури слишком коротка. "Дочитав до конца, мы узнаем Володю лишь настолько хорошо, чтобы его недооценивать", - заключает автор.