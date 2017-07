18 июля 2017 г. Редакция | The Washington Times На Финляндский вокзал "Пока США обсуждают, есть ли у них "российская проблема" и кто в этом виноват, 6 млн настороженных финнов знают, что у них-то такая проблема есть, - говорится в редакционной статье The Washington Times. - Она досталась им по наследству, и они вновь опасаются поединка со старым врагом". Издание вспоминает, как в ходе так называемой "Зимней войны" - когда в начале Второй мировой СССР во главе со Сталиным вознамерился подчинить небольшую, в основном сельскохозяйственную страну - маленькая финская армия со своими лыжными войсками, одетыми в белое, чтобы солдат было труднее заметить на снегу, и с уникальными знаниями в области зимней войны - сдерживала советские силы на протяжении девяти месяцев. "В российско-финляндских отношениях появилась новая заминка, - говорится далее. - Финны, чувствуя, как всегда, угрозу со стороны своего гигантского соседа, планируют крупнейшие военные учения за последние десятилетия. Они спускаются под землю, строя подземный город под Хельсинки, чтобы создать оборонный рубеж. Финские солдаты каждодневно там тренируются, чтобы быть в состоянии поддерживать работу правительства и обеспечивать безопасность граждан в случае атаки. Сеть из подземных галерей, коридоров и убежищ, протянувшаяся более чем на 124 миль, будет снабжать коммуникационные туннели и метро, обеспечивать связь, поставку воды и подключение к интернету. Имеется место в убежищах для 600 тыс. человек". "Финляндия рассматривает российский захват Крыма как новую угрозу своей независимости, - продолжает газета. - Армия Финляндии армия провела учения, основанные на сценарии, включающем захват правительственных зданий иностранным спецназом, вроде российского, на южном фланге. Некоторые их этих военных игр были проведены в подземном лабиринте Хельсинки". "В годы после холодной войны Финляндии пришлось иметь дело с пророссийскими активистами, пропагандистским и политическим давлением на финских политиков, - отмечает редакция, - и, сохраняя формальный нейтралитет, ей пришлось бороться с пророссийскими неправительственными группами, аккаунтами в социальных сетях и кибератаками, пытающимися повлиять на финскую внутреннюю политику". "В этом году, - сообщает The Washington Times в заключение, - 10 стран НАТО и ЕС обязались создать исследовательский центр, специализирующийся на гибридной войне, который должен быть открыт в Хельсинки в сентябре. Холодная война окончилась, но российско-финляндская граница все еще прохладна на ощупь". Источник: The Washington Times