18 июля 2017 г. Ассад Ханса и Джейкоб Виртшафтер | The Washington Times Окорачивая Иран, Россия оказывает давление на Асада, с тем чтобы он прервал давние связи с "Хизбаллой" "Ливанская шиитская вооруженная группировка "Хизбалла" и сирийское правительство состояли в теплых, плодотворных отношениях почти 40 лет. Но после шести лет гражданской войны в Сирии появляются признаки того, что утомление от битв и расхождение в стратегических подходах портят их альянс", - пишет The Washington Times. Президент Сирии Башар Асад испытывает все больший прессинг пророссийских фракций в его правящих кругах, требующих бросить проиранскую "Хизбаллу", пишут авторы статьи Ассад Ханса и Джейкоб Виртшафтер. "В Сирии разыгрывается отдельный вид гибридной войны - не сунниты против шиитов и не США против России, а Россия против Ирана", - полагают журналисты. "Существует промосковская клика, которая хочет, чтобы Сирия была светской, и в нее входят офицеры, обучавшиеся в России, - сказал Айман Абдель Нур, редактор крупнейшего антиасадовского новостного портала в Сирии. - Те, кто поддерживает Иран, - это люди, купленные иранцами, или достигшие своих властных постов с помощью Ирана". Случаи враждебности и напряженности между силами "Хизбаллы" и союзниками сирийского правительства отмечаются все чаще начиная с июня 2016 года: тогда они вступили в открытое столкновение во время операции в Алеппо, которая должна была проводиться совместно. "Хизбалла" препятствовала осуществлению соглашений о прекращении огня, достигнутых при посредничестве России, таких как декабрьское соглашение по Алеппо, и между двумя сторонами периодически происходят перестрелки в северо-западных предместьях Дамаска, на пути из столицы в Бейрут, говорится в статье. Между тем российское Министерство обороны приняло решение о воздушном обстреле позиций шиитских боевиков, когда силы, пользующиеся поддержкой Ирана, попытались помешать планам эвакуации мирных граждан на безопасные территории. "Хизбалла" в Сирии действует просто как пешка Ирана, - считает Хиляль Хашан, профессор политологии из Американского университета в Бейруте. - Он использует "Хизбаллу" в своей схеме создания коридора из Ирана в Ливан. Это не очень нравится русским, которые стремятся ограничить перевес Тегерана. Россия не допустит, чтобы иранское влияние в Сирии стало таким же, как в Ираке". Источник: The Washington Times