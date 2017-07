18 июля 2017 г. Кэрол Морелло | The Washington Post Перед встречей представителей США и России Кремль обвинил США в "грабеже" из-за дач Высокопоставленные американские и российские дипломаты встретились в понедельник, чтобы обсудить "раздражающие факторы" в двусторонних отношениях, пишет The Washington Post, напоминая, что Кремль требует возвращения двух дипломатических резиденций, заблокированных в декабре в качестве наказания за предполагаемое вмешательство Москвы в выборы 2016 года. Особняки, один из которых расположен в штате Мэриленд, а другой - в пригороде Нью-Йорка, "занимали важное место в повестке дня переговоров замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря по политическим делам Томасом Шенноном в Вашингтоне, продлившихся более трех часов", сообщает корреспондент Кэрол Морелло. Перед прибытием Рябкова на переговоры вместе с послом Сергеем Кисляком разгневанные российские чиновники выступили с жалобами по поводу ареста собственности. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация разворачивается "абсолютно в нарушение международного права" и какое-либо обусловливание возвращения собственности неприемлемо, а министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее "грабежом средь бела дня". Когда Рябков выходил из здания Госдепартамента, журналист спросил его, урегулировали ли они вопрос двух "дач". "Почти, почти", - ответил Рябков, садясь в свой лимузин. В прошлом месяце официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заявила, что ответ России будет "зеркальным", если Вашингтон не возобновит дипломатический иммунитет российской собственности. Источник: The Washington Post