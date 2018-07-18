Малыш, давай снимем домашнее порно!

Как показывает опрос, недавно проведенный эротическим порталом mydirtyhobby.de, 38% мужчин и женщин смотрят порно вместе с партнером на регулярной основе. В беседе с корреспондентом Bild сексолог Кристине Янсон поясняет, чему пары могут научиться при совместном просмотре пикантных видео, а шведский режиссер Эрика Луст дает советы тем, кто собрался снимать домашнее порно.

Согласно расхожему клише, порнофильмы смотрят в основном мужчины. Или это вовсе не клише? - спросил у сексолога Bild. "По опыту могу сказать, что мужчины действительно смотрят порно чаще женщин. Это очевидно уже по тому, что фильмы для взрослых, как правило, сняты исключительно с мужской перспективы, то есть камера чаще фокусируется на женских гениталиях", - сказала Янсон.

"Но, когда мужчина и женщина вместе уже давно, в постели им становится скучно - и тут порно может послужить необходимым импульсом и освежить их сексуальную жизнь, - отметила она. - Многие женщины мечтают об эротической встрече с другой женщиной и вид женщин в порнофильме их может возбуждать. Кроме того, есть режиссеры фильмов для взрослых, которые специализируются на продукции для пар и для женщин: в таких фильмах женщины ведут себя более уверенно, а мужчины-актеры более привлекательны".

Когда можно говорить о порнозависимости? "Если мужчина возбуждается только при просмотре порнографического видео и не испытывает потребности заниматься сексом с женщиной в реальной жизни, можно говорить о зависимости от порно. В фильмах визуальная картинка практически совершенна: молодые упругие тела, профессионально выставленное освещение и зачастую экстремальные виды секса. Однако по-настоящему чувственные моменты можно пережить лишь во время физической близости с другим человеком", - уверена сексолог.

Шведский режиссер Эрика Луст сделала себе имя благодаря съемкам эротических фильмов для женщин. Она делится своим рецептом успеха: никаких депрессивных домохозяек и сладострастных медсестер - вместо этого настоящие люди, реальный секс и несимулированный оргазм. В беседе с Bild она дала пару советов и тем, кто впервые хочет снять эротическое домашнее видео.

"В вашем порнофильме главная звезда именно вы! Стоните и кричите как вздумается. Наденьте ваше самое откровенное белье и испробуйте то, что сами когда-то видели в порнофильмах".

Кроме того, считает Луст, домашнее порно можно снимать не только в спальне - свои плюсы есть в кухне и в гостиной. "Пользуйтесь возможностью и реализуйте свои самые сокровенные фантазии", - сказала она.

"Не стоит недооценивать смартфоны: многие профессиональные порнофильмы сегодня снимаются на камеру iPhone. Правда, надо следить, чтобы видео случайно не попало к друзьям, детям или собственным родителям", - заметила Луст.

Не стоит забывать и об освещении. "Яркий свет может испортить чувственную атмосферу, однако не подойдет и слабое освещение, как от свечей. Потом будет трудно разобрать, что там вообще происходит. Естественного освещения можно добиться, снимая видео, например, в солнечный день ближе к вечеру", - подсказывает специалист.

"Если у вас есть возможность после съемок смонтировать видео, снимайте c разных точек!" - посоветовала режиссер фильмов для взрослых.