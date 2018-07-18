Действительно ли порно вредит нашему мозгу?

Просмотр порнофильмов не такое уж безобидное занятие, сообщает немецкий таблоид Bild.

Исследование, проведенное в берлинской клинике Шарите, доказало взаимосвязь между изменениями в мозговой системе вознаграждения мужчин и чрезмерным увлечением порно. Участниками исследования стали 64 здоровых мужчины в возрасте от 21 до 45 лет, структура мозга и мозговая активность которых в ходе исследования изучалась с помощью МРТ.

Как показало исследование, хвостатое ядро головного мозга мужчин, которые смотрят порно часто (четыре часа в неделю и больше), значительно уменьшено в размерах, говорится в статье. Эта структура головного мозга важна в первую очередь для нашей внимательности: она помогает обнаружить потенциальное вознаграждение и мотивирует добиваться нового вознаграждения. Чем больше времени мужчины проводили за просмотром порно, тем меньший размер имело хвостатое ядро, установили ученые. Более того, мужчины, часто смотрящие порнофильмы, оказались более склонными к сексуальной зависимости и депрессиям и употребляли больше алкоголя, передает Bild.

Тот, кто просматривает порнографию в чрезмерном количестве и продолжительное время, часто испытывает проблемы и во время настоящей любовной игры. Так, по мнению сексолога Моники Бюхнер, порно искажает представления о том, каким должен быть секс, а также притупляет эмоциональные и физические ощущения, говорится в публикации.