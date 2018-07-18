США планируют провести проверку импорта урана, которая может повлечь за собой введение пошлин

"Администрация Трампа планирует начать расследование по вопросу о том, вредит ли национальной безопасности США импорт урана. Этот шаг может повлечь за собой введение пошлин на ввоз этого металла из-за границы", - пишут журналисты Bloomberg Дженнифер Джейкобс, Эндрю Майеда, Джим Эфстатиу-мл. и Джо До, ссылаясь на три неназванных информированных источника.

"Американские уранодобывающие компании Energy Fuels Inc. и Ur-Energy Inc. в январе подали прошение о том, чтобы министерство торговли расследовало этот вопрос на основании раздела 232 Закона об экспансии торговли 1962 года - того же положения закона, которым президент Трамп воспользовался, чтобы обложить пошлинами импорт стали и алюминия. Американская промышленность хочет, чтобы правительство оградило ее от конкуренции со стороны госкомпаний других стран, в том числе России и Казахстана", - говорится в статье.

По данным издания, американская горнодобывающая промышленность поставляет менее 5% урана, потребляемого США. "Американские добытчики хотят, чтобы для американских рудников было зарезервировано около 25% отечественного рынка", - сообщают авторы.