18 июля 2018 г. Джеки Кусинич и Спенсер Акерман | The Daily Beast "Любимый конгрессмен Путина" теперь влип в дело шпионки из N.R.A. "Прокремлевский конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер встретился с союзником Путина в России в августе 2015 года, как убедилось издание Daily Beast, сверив описание в сенсационном аффидавите ФБР от понедельника, направленном против обвиняемой российской шпионки Марии Бутиной", - пишут журналисты Джеки Кусинич и Спенсер Акерман. Бутина участвовала в "дискуссиях о планах "российского должностного лица" встретиться с американским конгрессменом во время поездки делегации Конгресса в Москву в августе 2015 года, - сказано под присягой в аффидавите агента ФБР Кевина Хелсона. - В этом разговоре Бутина отметила, что у нее есть дипломатический паспорт "российского должностного лица" и она может купить ему авиабилет Петербург-Москва". "Широко считается, что официальное лицо - это Александр Торшин, влиятельный бывший российский политик из партии Владимира Путина, установивший трансконтинентальные связи с Национальной стрелковой ассоциацией", - пишет издание. Издание сообщает, что членами делегации были Рорабахер и демократ Грегори Микс. Помощник Рорабахера Кен Граббс сообщил The Daily Beast, что Рорабахер встретился с Торшиным", - говорится в статье. "Все, что он смог вспомнить о Бутиной, - это что она была той помощницей Торшина, которая организовала встречу (за завтраком. - Прим. авт.), и никакого другого значения не имела. Делегация Конгресса, как и его встреча с Торшиным, - все это было нормально и было направлено на выяснение фактов под эгидой Подкомитета по делам Европы, Евразии и новых угроз комитета иностранных дел", - сказал Граббс в интервью Daily Beast. "Позднее Граббс и Микс заявили, что встречи, в которых они участвовали в России, проходили в Петербурге, а не в Москве", - говорится в статье. "Конгрессменов сопровождали, как сказано в Congressional Record, два ключевых сотрудника канцелярий. Одним из них был Пол Берендс, в то время помощник Рорабахера, одно из ключевых лиц из Конгресса, с которыми контактировали союзные Кремлю фигуры - Наталья Весельницкая и Ринат Ахметшин - перед их печально известной встречей в июне 2016 года в "Башне Трампа"", - говорится в статье. Напомнив о недавнем аресте Бутиной в США, издание пишет: "ФБР утверждает, что Бутина в интересах Торшина внедрилась в N.R.A. в качестве рычага, чтобы сместить курс Республиканской партии в пророссийском направлении". "4 октября 2016 года, как утверждается в аффидавите, неназванное "лицо из США", которое тесно контактировало с Бутиной, написало знакомому по электронной почте, чтобы похвастаться своей причастностью к "обеспечению ОЧЕНЬ приватной линии связи между Кремлем и ключевыми лидерами (Республиканской партии. - Прим. авт.) через неожиданный канал [N.R.A. - Прим. авт.]", - пересказывает издание. Источник: The Daily Beast