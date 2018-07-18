Из-за трещины в скале срочно закрыта часть национального парка Гранд-Титон в США

"Трещина открылась в национальном парке Гранд-Титон (США), всего в 60 милях (100 км) от вулкана Йеллоустон, в связи с чем местные власти немедленно перекрыли эту зону, - рассказывает Фиби Уэстон в The Daily Mail. - Эксперты обнаружили расширяющиеся разломы на выступе скалы, за которым пристально наблюдают геологи, отслеживая признаки движения".

"Как именно появилась эта трещина, неизвестно, но зона над супервулканом Йеллоустоун срочно закрыта в связи с "повышенной возможностью камнепада", - говорится в статье.

"Хотя Йеллоустоун не извергался более 600 тыс. лет, ученые принимают меры, чтобы лучше его понять в надежде предсказать следующее извержение", - указывает журналистка.

"По словам пресс-секретаря национального парка Гранд-Титон в Вайоминге, неизвестно, как долго данная зона будет закрыта", - говорится в статье.

"Мощные извержения вулкана Йеллоустоун произошли 2,2 млн, 1,3 млн и 630 тыс. лет назад, - сообщает Уэстон. - Когда супервулкан извергался последний раз, это было одно из крупнейших извержений в истории: было выброшено в 2 тыс. раз больше пепла, чем выбросил вулкан Сент-Хеленс в 1980 году, убив 57 человек".

"Сейчас Йеллоустоун заполняет свои магмовые очаги расплавленными горными породами из мантии Земли - слоя под земной корой, - говорится в статье. - В прошлом месяце стало известно, что ученые нашли новый способ выяснить, с какой скоростью магма накапливается под супервулканом".

"Техника позволяет экспертам точно оценить количество магмы, попадающей в супервулкан из глубины под земной корой в процессе, известном как пополнение, - сообщает автор. - Новый метод не дает ученым возможности предсказать, когда Йеллоустоун начнет извергаться, но может помочь лучше понять, как вулкан пополняет свои запасы смертоносной лавы".