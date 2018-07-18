Как поведал ее бойфренд, жертва "Новичка" Дон Стёрджесс умерла после того, как побрызгала себе на оба запястья из парфюмерного флакона

Это был нервно-паралитический яд, и он пах аммиаком

"Жертва "Новичка" Дон Стёрджесс умерла после того, как побрызгала себе на оба запястья духами, к которым было подмешано нервно-паралитическое вещество; эту информацию раскрыл ее бойфренд, тоже подвергшийся воздействию смертоносного соединения", - пишет журналист The Daily Mail Джеймс Филдинг.

По данным газеты, бойфренд, Чарли Роули, находящийся в больнице в "критическом, но стабильном состоянии", как выразился журналист, рассказал об этом своему брату по телефону. Стёрджесс и Роули, потерявшие сознание 30 июня в квартире Чарли в городе Эймсбери, "как считается, случайно нашли "Новичок" из той же партии, которая использовалась для покушения на жизнь российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в соседнем городе Солсбери в марте. 45-летний Чарли не в силах вспомнить, где именно он и его подруга нашли парфюмерный флакон, но, как предполагается, это было неподалеку от центра Солсбери, вблизи точки, где отец и дочь Скрипаль почувствовали себя дурно", - сообщает издание, напомнив, что Стёрджесс скончалась 8 июля.

Мэттью Роули, брат Чарли, сообщил в интервью изданию: "Мой брат сказал мне, что помнит, что Дон побрызгала духами себе на оба запястья. Он мало что помнит о том, что случилось после этого, но эта конкретная подробность впечаталась в его память. Он также упомянул, что смутно припоминает, что у духов был странный запах типа аммиачного. Мы пока не знаем, имел ли он прямой контакт с нервно-паралитическим веществом, который, похоже, был у Дон, или это произошло после того, как он к ней прикоснулся. На данный момент он все еще чувствует себя очень плохо, он пока не выкарабкался. Я спросил его, где они с Дон подобрали флакон. В Элизабет-Гарденз или еще где-то в Солсбери? Но он просто пока не может вспомнить. Его память от всего этого ослабла, но с каждым днем он начинает припоминать больше".

Корреспондент пишет, что на прошлой неделе полиция обнаружила в квартире Чарли Роули "в Эйвбери" (вероятно, опечатка, т.к. в этой же статье и в других сообщениях прессы речь идет о квартире в Эймсбери. Эйвбери находится в том же графстве Уилшир. - Прим. ред.) маленькую бутылочку, в которой, по мнению правоохранителей, находился "Новичок".

По мнению автора заметки, присутствие парфюмерного флакона может подтвердить гипотезу, что к покушению на Сергея и Юлию Скрипаль, в котором предположительно участвовало до шести человек, была причастна некая женщина.