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18 июля 2018 г.
18 июля 2018 г.

Шайенн Макдональд | Daily Mail

Пентагон разрабатывает технологию, которая позволит военным управлять техникой силой мысли

Исследовательское подразделение Пентагона приступает к проекту, призванному сократить разрыв между людьми и машинами, сообщает Daily Mail.

Агентство DARPA должно выбрать команды, которые займутся разработкой нейронного интерфейса в рамках программы N3. Цель - создать системы, которые позволят военным отправлять и получать информацию с помощью мозговых волн, пишет журналистка Шайенн Макдональд.

"Это означает, что однажды военнослужащие смогут управлять дронами, системами кибербезопасности и другими технологиями силой мысли", - поясняет автор статьи. Агентство рассчитывает, что это будет реализовано либо как девайс вне тела, либо как система, которую будут проглатывать, впрыскивать или вводить через нос.

"Наш мозг, по сути, станет инструментом" во взаимодействии с окружающим миром, сказал руководитель программы биотехнологий DARPА Эл Эмонди. О конкурсе предложений было объявлено в марте, теперь же агентство готово выбрать команды, которые могут создать подобную систему на практике, уточняется в статье.

"DARPA создала программу N3 на пути к безопасной портативной системе нейронного интерфейса, способной одновременно считывать и записывать информацию в нескольких точках мозга одновременно, - сказал ранее Эмонди. - Нехирургическая нейротехнология высокой точности была труднодостижимой, но благодаря недавним успехам в биомедицинской инженерии, нейронауке, синтетической биологии и нанотехнологиях мы можем полагать, что она досягаема".

"Пентагон в конечном счете надеется получить систему, с помощью которой люди смогут управлять машинами и получать ответ силой мысли. Процесс будет идти в течение четырех лет, и на нескольких этапах будет определяться эффективность, безопасность и возможности систем", - сообщает журналистка Daily Mail.

Источник: Daily Mail


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