Хочешь продлить себе жизнь - ужинай рано: эта привычка снижает на 20% риск заболеть некоторыми видами рака

Испания занимает одно из первых мест в мире по средней продолжительности жизни, напоминает журналист El Confinencial Антонио Вильярреал. "Однако новое исследование указывает, что наша извечная привычка ужинать после 21:00 может оказать контрпродуктивный эффект, увеличив риск возникновения рака молочных желез у женщин и рака простаты у мужчин", - говорится в статье.

Исследование проведено в Instituto de Salud Global (Барселона). Газета пересказывает выводы: "Есть корреляция между ужином до 21:00 (или двухчасовым перерывом между ужином и отходом ко сну) и снижением на 20% риска заболеть этими двумя видами онкологических заболеваний".

Руководитель исследования Манолис Кохевинас заявил, что результаты "подчеркивают, как важно учитывать суточные биоритмы при изучении вопросов питания и рака".

Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Cancer, ученые рассмотрели данные больных раком простаты и раком молочных желез, а также мужчин и женщин, выбранных наугад в медицинских учреждениях по всей Испании. Всех участников исследования опросили о распорядке их питания и сна, сообщает корреспондент.

"Ученые сосредоточились на опухолях молочных желез и простаты, так как они в наибольшей мере связываются с ночной работой и "переустановкой" биологических часов или нарушением суточных биоритмов", - говорится в статье. "Свежие данные экспериментальных исследований указывают, что момент приема пищи важен, и доказывают, что прием пищи в поздний час сказывается на здоровье", - заметил Кохевинас.