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18 июля 2018 г.
18 июля 2018 г.

Корреспондент | Focus

У бундесвера, очевидно, еще меньше готовых к эксплуатации истребителей, чем была известно ранее

Бундесвер по-прежнему испытывает существенные проблемы с боеготовностью истребителей типа Eurofighter, сообщает Focus. Согласно ответу министерства обороны ФРГ на запрос левой фракции в Бундестаге, во втором квартале 2018 года только 44 из 132 истребителей Eurofighter, находящихся на вооружении немецкой армии, были готовы к эксплуатации. Весной 2017 года в полной технической исправности были 39 истребителей, передает издание.

Политика правительства по материально-техническому обеспечению армии вызвала острую критику со стороны левой фракции. "Следует отметить, что для эксплуатации пригодны менее трети истребителей Eurofighter, - сказала заместитель председателя фракции левых Севим Дагделен. - То, что налогоплательщикам приходится платить за эту катастрофу, это бесцеремонно". Политик раскритиковала и то, что от немецкого правительства не поступило возражений против поставки Великобританией 48 истребителей в Саудовскую Аравию. "Тот, кто, несмотря на экономическую блокаду и нацеленные авиаудары Саудовской Аравии на мирных жителей Йемена, позволяет этой банде убийц получать вооружение, становится соучастником преступлений", - заявила Дагделен.

Источник: Focus


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