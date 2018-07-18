Подлинность останков последнего русского царя снова подтверждена

В понедельник, 16 июля, накануне крестного хода, организованного РПЦ 17 июля в память о столетии убийства царя, российские власти снова заявили о том, что подтверждена принадлежность обнаруженных останков бывшему императору Николаю II и членам его семьи. Эта тема уже давно вносит раздор между государством и духовенством России, пишет журналист французской La Croix Артур Дюфо.

В день столетия с момента расстрела императора Николая II и его семьи большевиками почти 100 тыс. человек участвовали в крестном ходе. Колонну возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, процессия прошла от города Екатеринбург, на Урале, до монастыря на Ганиной Яме, рассказывает журналист.

Почти 20 лет назад, в 1998 году, российские власти признали подлинными и предали земле останки этой династийной семьи.

Позже по запросу православного духовенства, потребовавшего эксгумации царя Александра III с целью установления генетического родства с его сыном Николаем II, была проведена новая молекулярно-генетическая экспертиза, о результатах которой было объявлено 16 июля, поясняет автор.

По мнению историка Марка Ферро, специалиста по России и СССР, сомнения в подлинности останков семьи Романовых по-прежнему имеют место, поскольку "в июле 1918 года неподалеку от Екатеринбурга были казнены другие члены семьи Романовых, и, возможно, эти останки российские власти идентифицируют как останки Николая II и его близких".

Журналистка и доцент РАНХиГС Ксения Лученко в ежедневной газете "Ведомости" поясняет, что убийство царской семьи "не может быть использовано в рамках патриотического воспитания, поскольку они были расстреляны сотрудниками ЧК", предшественницы КГБ - организации Путина, передает автор.

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заверил, что церковь "внимательно" рассмотрит итоги проведенных экспертиз. Если предоставленные российскими властями результаты будут подтверждены РПЦ, тогда может произойти религиозное погребение последней династийной семьи, стоявшей во главе Российской империи, заключает Дюфо.