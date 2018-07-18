"Новый Шелковый путь - это не утопия"

Министр экономики Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амманн вернулся из поездки по Центральной Азии. Он видит в этом регионе потенциал для швейцарских компаний, деятельность которых связана с инфраструктурами, энергией и отчасти финансовыми услугами, сообщают журналисты Le Temps Бернар Вютрих и Кристоф Ленц. Во главе делегации из 35 человек он побывал в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и Киргизии, и все они заинтересованы в китайском проекте нового Шелкового пути. Хайнц Каррер, руководитель компании Economiesuisse, сопровождавший экономическую делегацию, констатировал "огромные различия" между политическими системами четырех посещенных стран. "Тема коррупции по-прежнему очень сильна", - посетовал он.

"Как вы оцениваете потенциал Центральной Азии?" - спросили журналисты министра экономики.

"Он реален, - ответил Шнайдер-Амманн. - По сырью Азербайджан и Казахстан находятся в хорошей позиции. В Узбекистане на меня произвело впечатление, что люди демонстрируют желание все взять в свои руки и не отдаваться на волю случая. Такой менталитет позволит строить партнерские отношения".

"Сложнее оценивать Киргизию, - сказал министр. - Предпринимательский подход там менее ощутим. Промышленность представлена меньше, страна больше зависит от сельского хозяйства. Автомобильный парк показывает, насколько различна ситуация: если в Узбекистане много новых автомобилей, то в Киргизии многие разъезжают на очень подержанных машинах".

"Политические условия в этих странах позволяют им развиваться?" - поинтересовались журналисты.

"Это один из самых важных вопросов, - считает Шнайдер-Амманн. - На данный момент я могу сказать, что мы договорились с министром экономики Узбекистана увидеться снова и поговорить о поддержке со стороны Швейцарии в сферах образования, инноваций и цифровизации. Он пообещал разработать программу".

"Во время поездки с делегацией вы получили много информации о проекте нового Шелкового пути. Это утопия или серьезный проект, в котором Швейцария может участвовать?"

"Это не утопия. Порт Курык на Каспийском море еще мало используется. Но он свидетельствует о желании Казахстана участвовать в этой инициативе. Это наиболее очевидный из всех замыслов этой огромной страны интегрироваться в будущую транспортную восточно-западную ось. И это приближает ее к Китаю", - считает собеседник издания.

"Есть риск того, что Казахстан сменит свою зависимость от России на зависимость от Китая?" - заметили журналисты.

"Это деликатный вопрос. Я затрагивал его в разговоре с моими собеседниками. Они по-прежнему с большим пониманием относятся к политике Владимира Путина. Лично я оцениваю прежде всего торговые и технологические возможности того или иного проекта, а не риски. Китай - единственная страна, располагающая необходимым политическим и финансовым механизмом для быстрых инвестиций в подобный проект. Его влияние будет лишь расти. Я попытаюсь добиться того, чтобы Швейцария оказала поддержку Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций, который будет финансировать этот проект. Такие обязательства защищают и наши интересы", - полагает Шнайдер-Амманн.

"Целью таких экономических делегаций является открытие дверей иностранных рынков для швейцарских инвесторов. Вы уже ездили в 2016 году в Иран. Затем последовали угрозы американских санкций для компаний, действующих в этой стране. Это не сводит ваши усилия на нет?" - спросили журналисты.

"Подобные угрозы ограничивают эффективность наших усилий, особенно в такой отрасли, как станкостроение. Однако я исхожу из идеи о том, что Иран вернется в мировое экономическое сообщество в регулируемой манере. И Швейцария сыграет роль защитника и посредника", - ответил министр экономики.

"Ни один швейцарский предприниматель мне еще не сказал, что он больше не в состоянии работать в Иране. Я в определенном смысле уважаю президента США, который является бизнесменом. Ведь его страна построила мировой экономический порядок, и я сомневаюсь, что Трамп действительно захочет все выбросить за борт", - сказал Шнайдер-Амманн.