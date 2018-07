18 июля 2018 г. Эндрю Крамер | The New York Times Самолет Путина на пути в Хельсинки вторгся в воздушное пространство НАТО Владимир Путин, которого считают победителем саммита с Трампом, еще до того, как его самолет сел в Финляндии, одержал победу в воздухе, пишет журналист The New York Times Эндрю Крамер. По словам пресс-секретаря вооруженных сил Эстонии Роланда Мурофа, путинский Ил-96 на пути из Москвы в Хельсинки около 50 секунд летел в воздушном пространстве НАТО. Самолет вторгся на территорию Эстонии на расстояние порядка полутора морских миль. "По словам Мурофа, он летел с включенным транспондером, но не передал план полета и не связался с эстонскими диспетчерами, как требуется от военных и гражданских самолетов", - передает Крамер. "Как говорят эстонские чиновники и аналитики, самолет летел неподалеку от эстонского острова Вайндло, где российские военные и правительственные самолеты нередко нарушают воздушное пространство, вызывают тревогу и действуют на нервы. Этот остров - горячая точка в воздушных играх "кто первым струсит" между Россией и НАТО", - сообщает автор статьи. По словам Мурофа, подобные случаи "учащаются, когда происходит что-то политическое". "Это давняя схема, которую мы наблюдаем годами, - сказал он. - Вчерашние события лишь показали, на каком уровне они готовы этим заниматься". Политический аналитик из Европейского совета по международным отношениям Кадри Лиик отметила, что не все нарушения границ имеют политический оттенок. Российские военные и правительственные самолеты, по ее словам, порой вторгаются в воздушное пространство Эстонии, "просто чтобы сократить путь". Источник: The New York Times