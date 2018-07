18 июля 2018 г. Марк Лэндлер, Мэгги Хаберман | The New York Times Теперь Трамп говорит, что признает правильными отчеты американских спецслужб о российском вмешательстве в выборы "Под неослабным давлением республиканцев из Конгресса, своих же советников и союзников, выступавших по Fox News, во вторник президент Трамп вдруг сменил курс и заявил, что оговорился во время пресс-конференции с президентом Владимиром В.Путиным, отвечая на вопрос, пыталась ли Россия повлиять на выборы президента в 2016 году, - сообщают Марк Лэндлер и Мэгги Хаберман в The New York Times. - Трамп, читая по бумаге, сказал, что верит в заключение американских спецслужб, что Россия вмешалась в предвыборную кампанию, - после того, как накануне он, казалось бы, поверил в заверения Путина, что Россия тут ни при чем". "По его словам, это недоразумение проистекло из безуспешной попытки использовать двойное отрицание в ответе на вопрос, кому он верит, - Путину или своим спецслужбам", - передают журналисты. "Мои люди пришли ко мне, - сказал он в понедельник в Хельсинки. - Они сказали, что думают, что это Россия. А президент Путин просто сказал, что это не Россия. И я вот что скажу: не вижу никаких причин, чтобы это была она". Во вторник Трамп заявил, что оговорился. "Предложение должно было быть таким: "Не вижу никаких причин, чтобы это не была она, - сказал американский президент. - Так что это можно вписать в протокол, и, я думаю, вероятно, это прекрасно проясняет ситуацию". "Он также настаивал, что он "во многих случаях признавал выводы наших спецслужб, что русские пытались вмешаться в наши выборы". Он не упомянул о гораздо большем количестве случаев, когда он сеял сомнения в том, имело ли место российское вмешательство", - говорится в статье. "Поспешно организованная вторничная пресс-конференция - своего рода импровизированная попытка развеять внезапный политический кризис, затмивший поездку президента в Европу и его встречи с Путиным и лидерами стран НАТО, который угрожает поглотить Белый дом. Десятки республиканцев открестились от реплик президента, демократы призвали устроить слушания, и некоторые критики даже предположили, что его поведение на зарубежной почве дошло до уровня измены, - передают журналисты. - Помощники отмечают, что этот эпизод отражает то, как вопрос о связях с Россией только что не парализовал президента. Некоторые приближенные Трампа, огорченные искательным тоном, которым он разговаривал с Путиным, пришли к выводу, что он чувствует себя уязвимым перед Путиным, пусть даже это обусловлено только происходящим у него в голове, а не наличием у России компрометирующей информации". "Даже опровергая свои реплики, Трамп повторил свои заявления, что не было улик о сговоре между его штабом и русскими. Эта строчка была вписана черным маркером в отпечатанный на принтере лист со стенограммой, который лежал перед ним на столе, - сообщают корреспонденты. - Кроме того, он, кажется, подорвал собственное утверждение, что он поверил в выводы об участии России". "Это могли бы быть и другие люди, - сказал Трамп, импровизируя. - Много кто мог". "Это повторяет его былые предположения, что за вмешательством мог стоять Китай, парень из Нью-Джерси или "кто-то сидящий на кровати и весящий 400 фунтов", - напоминают авторы. Источник: The New York Times