Мечта Манделы остается несбывшейся

От идеи "радужного", многонационального общества в Южно-Африканской республике осталось мало. 18 июля 2018 года национальному герою ЮАР Нельсону Манделе исполнилось бы 100 лет, пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Давид Зигнер.

Когда в 1990 году Манделу выпустили из тюрьмы, ему было 72. Несмотря на возраст и катастрофическую напряженность в стране, ему удалось объединить нацию и предотвратить месть "белым". Без него риск того, что конец апартеида приведет к кровавой бойне, был бы велик. "Однако контраст между его величием и сегодняшней реальностью удручает, - отмечает Зигнер. - Согласно отчету Всемирного банка, разрыв между богатыми и бедными в сегодняшней ЮАР больше, чем в других странах мира; безработица среди молодых "черных" - повсеместное явление; здесь свирепствуют преступность, жестокость и насилие; коррупция и кумовство стали практически законными; расистские стереотипы давно распространились как среди "белых", так и среди "черных".

После Манделы в ЮАР все шло только по наклонной. Одним из худших преступлений его последователя Табо Мбеки стал отказ от антиретровирусной терапии для ВИЧ-инфицированных: он был убежден, что СПИД и вирусы не взаимосвязаны. Однако в сравнении со своим преемником Джейкобом Зумой Мбеки был образцом порядочности, отмечает Зигнер. Контраст между эгоизмом Зумы и харизмой Манделы вряд ли мог быть еще больше. Преемником Зумы стал вселяющий надежду Сирил Рамафоса - когда-то его приметил еще Мандела, и, если бы к нему тогда прислушались, ЮАР удалось бы избежать бедственного пути длиною почти в 20 лет, повествует журналист.

"Однако за это время претензии Африканского национального конгресса (АНК) на господство и преступные махинации в некоторой степени проникли в ДНК государства и стали настолько обычным явлением, что только лишь смены президента будет недостаточно, чтобы выбраться из болота", - полагает Зигнер.

В Южной Африке сейчас немало тех, кто хочет подражать Роберту Мугабе, деспоту из соседней Зимбабве. Например, Джулиус Малема, лидер партии "Борцы за экономическую свободу", внес на рассмотрение парламента резолюцию, которая позволила бы конфисковывать в общественных интересах земли без выплаты компенсации. При этом Рамафоса ведет себя в дебатах заметно сдержанно, хотя конфискация земель, вероятно, станет ядом для международных инвестиций, о который он постоянно говорит, отмечает журналист.

"Когда наблюдаешь за такими противоречиями, создается впечатление, что все еще находишься в 1990-х. Разве что не хватает примирительного голоса Манделы", - пишет Зигнер в заключение.