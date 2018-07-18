"Это был катастрофический сценарий": западное крыло Белого дома взбунтовалось, когда Трамп заключил Путина в объятья

"Прилетев домой из Хельсинки после чудовищной пресс-конференции с Владимиром Путиным, Дональд Трамп отреагировал с удивлением на ужас и гнев, который выразила большая часть американских политиков", - пишет специальный корреспондент Vanity Fair Гэбриел Шерман.

"Он был вне себя из-за того, что так мало людей, которые бы его защищали", - сказал журналисту близкий к Белому дому республиканец. "Это был катастрофический сценарий", - заявил другой республиканец, часто контактирующий с администрацией.

В то время советник по национальной безопасности Джон Болтон, по данным источника, считал, что заявления Трампа были опрометчивыми, он думал, что их опровержение только заставит президента выглядеть слабым. Но глава администрации Джон Келли был в бешенстве. Согласно источнику, он сказал Трампу, что это ухудшит его ситуацию в плане расследования Роберта Мюллера. Он также оказал давление на президента, пытаясь заставить его отказаться от своих заявлений, отмечает издание. По данным трех ознакомленных источников, Келли обзвонил республиканцев на Капитолии и дал им добро на то, чтобы высказаться против Трампа.

"Трамп оказался прижатым к стенке", - пишет Шерман.

"Я хотел бы пояснить, в главном предложении в моих заявлениях я сказал "должна" вместо "не должна", - заявил Трамп на пресс-конференции. - Предложение должно было звучать так: "Я не вижу никаких причин, почему это не должна быть Россия".