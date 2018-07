18 июля 2018 г. Эллен Накасима | The Washington Post Указаний из Белого дома нет, но АНБ и Киберкомандование будут координировать действия, чтобы противостоять российскому вмешательству в выборы Пол Накасонэ, одновременно возглавляющий две организации - Агентство национальной безопасности (АНБ) США и Киберкомандование (подразделение вооруженных сил США по делам кибервойны) - поручил обеим организациям координировать действия, чтобы противостоять потенциальному российскому вмешательству в промежуточные выборы 2018 года, сообщает The Washington Post. Журналистка Эллен Накасима поясняет, что об этом известили сотрудников АНБ на прошлой неделе. "Это попытка максимально нарастить усилия обеих организаций, совпавшая с моментом, когда президент Трамп заявил в Хельсинки в понедельник, что российский президент Владимир Путин "чрезвычайно энергично и мощно" отрицал, что Россия имела касательство к президентским выборам два года назад", - пишет автор. Газета характеризует распоряжение Накасонэ как "новейшую инициативу ведомств из сферы национальной безопасности, призванную отразить российскую агрессию в отсутствие прямых указаний из Белого дома на сей счет". "Накасонэ и главы других "трехбуквенных" ведомств делают что могут на своих собственных "дорожках" в отсутствие всеобъемлющего подхода, который предписывался бы президентом, - сказал Майкл В.Хейден, в прошлом глава АНБ и ЦРУ. - Какими бы ценными ни были эти усилия, их недостаточно. Это не киберугроза в узком понимании этого слова. Это одна из самых существенных стратегических угроз для национальной безопасности, с которыми США столкнулись со времен 11 сентября". "Накасонэ хочет лучше координировать сбор разведданных о киберактивности российской стороны, чем занимается АНБ, и планы Киберкомандования по срыву операций Кремля. Это подразделение ВС, размещенное в Форт-Миде вместе с АНБ, может, когда ему дают указания президент или министр обороны, также совершать наступательные действия - такие, как нарушение работы компьютерных сетей противника", - говорится в статье. Журналистка сообщает: "Группа по делам России - совместная группа Киберкомандования и АНБ - сотрудничает с ФБР, ЦРУ и министерством внутренней безопасности, у каждого из этих ведомств есть своя инициатива по выявлению и сдерживанию российских операций влияния". "Ведомства работают в рамках собственных полномочий, но "отсутствие президентских указаний по урегулированию этого как национальной проблемы - помеха для способности" осуществлять более энергичные и эффективные усилия, в которых объединялись бы ресурсы и результаты, сказал бывший высокопоставленный сотрудник разведки США на условиях анонимности, чтобы выразиться откровенно", - сообщает издание. "Действующие и бывшие высокопоставленные сотрудники администрации дали понять, что разведывательное сообщество ведет тайные операции, чтобы сдержать Россию", - пишет издание. Обвинительное заключение в отношении 12 сотрудников ГРУ, обнародованное спецпрокурором Мюллером в прошлую пятницу, "отражает "поразительные объемы информации", собранной о высокопоставленных офицерах российских вооруженных сил, в том числе ключевые слова, используемые хакерами при поиске на серверах в Москве, что указывает на способность проникать в их цифровые системы", - пересказывает Накасима слова Майкла Карпентера, ранее занимавшего высокие посты в Пентагоне и Белом доме. "На месте русских я бы сильно занервничал из-за этого", - сказал он, но добавил: "Это не значит, что мы начали действовать". Источник: The Washington Post