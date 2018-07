18 июля 2018 г. Кристин Филипс | The Washington Post "Он честный - но чертовски хитроумный": когда Трумэн встретил Сталина "Гарри С.Трумэн никогда не испытывал дружеских чувств к коммунизму", - пишет The Washington Post. В 1941 году, после того как Германия напала на Россию, тогдашний сенатор США заявил: "Если мы увидим, что Германия выигрывает войну, нам надо будет помочь России, но если Россия будет побеждать, нам надо будет помочь Германии, и, таким образом, позволить им убить как можно больше". В письме к матери и сестре Трумэн называл Советы "тупорылыми" и писал, что с ними трудно работать, по словам Сэма Рушея, историка и архивиста из Президентской библиотеки и музея Гарри С.Трумэна в Миссури. Но, по крайней мере, один человек был другим, по мнению Трумэна, - и это был Иосиф Сталин. "Я могу иметь дело со Сталиным. Он честный - но чертовски хитроумный", - записал в своем дневнике 33-й президент США 17 июля 1945 года, в первый день Потсдамской конференции. "Когда Трумэн встретился со Сталиным в тот день, ровно 73 года назад, он был президентом США всего три месяца. И до этого он был вице-президентом всего 82 дня. Его отношения с предшественником, Франклином Д.Рузвельтом, практически были сведены к нулю, и его держали в неведении относительно переговоров о конце войны, в которых он сейчас принимал участие", - говорится в статье. Трумэн также только недавно узнал во всех подробностях о секретной программе по созданию атомной бомбы, "Проекте Манхэттен". Для Трумэна важнее всего, по словам Мелвина Леффлера, историка из Университета Виргинии, было получить подтверждение от Сталина о том, что Советский Союз вступит в войну с Японией. По многим свидетельствам, Трумэн считал Сталина искренним союзником. "Мне нравится Сталин, - писал он в письме к жене 29 июля 1945 года. - Он прямолинейный, знает, чего хочет, и пойдет на компромисс, когда не сможет это получить". "Трумэн верил в личную дипломатию. Он верил в личные контакты с людьми. Он гордился способностью понимать людей и сотрудничать с ними, - говорит Рушай. - [Сталин] был человеком, которого, как он думал, он может в некотором роде понять". "Два года спустя, в 1947 году, началась холодная война между Советским Союзом и США. Но мнение Трумэна относительно Сталина, кажется, не изменилось", - отмечает издание. "Я очень хорошо познакомился с Джо Сталиным, и мне нравится старый Джо! Он приличный мужик. Но Джо - пленник Политбюро", - заявил Трумэн в Орегоне в 1948 году. Источник: The Washington Post