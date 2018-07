18 июля 2018 г. Анатолий Курманаев | The Wall Street Journal Россию критикуют за ход расследования убийства Анны Политковской "Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник постановил, что Россия не справилась с расследованием убийства журналистки Анны Политковской, писавшей разоблачительные статьи о коррупции и жестокости спецслужб в сепаратистском российском регионе Чечня, - сообщает Анатолий Курманаев в The Wall Street Journal. "В постановлении ЕСПЧ, принятом пятью голосами против двух, судьи согласились с родственниками Политковской, обвиняющими российское правительство в том, что оно чинило препятствия расследованию, тем самым нарушая Европейскую конвенцию о правах человека, подписанную Россией. Суд присудил родственникам убитой компенсацию убытков в размере 20 тыс. евро (23422 долларов США)", - пишет корреспондент. "Политковская, работавшая на местную "Новую газету", - самая известная в мире из 36 журналистов, убитых за 20 лет правления президента Путина, по данным Комитета по защите журналистов. Ее застрелили у лифта в ее доме в 2006 году, - говорится в статье. - Европейские судьи рассудили, что, хотя российские власти наконец нашли и осудили убийц Политковской, они не приняли никаких мер, чтобы выяснить, кто заказал убийство". "Расследование такого убийства нельзя считать адекватным, если не принято мер для выяснения личности человека, заказавшего и оплатившего преступление, - говорится в заявлении суда. - Российское государство не выполнило свои обязательства по Конвенции - проводить эффективные расследования, и судебное разбирательство было слишком долгим". Источник: The Wall Street Journal