"Наши противники не достигли своих целей"

В своей статье для немецкого издания Frankfurter Rundschau посол РФ в Германии Сергей Нечаев критикует санкционную политику, направленную против России.

"С сожалением мы констатируем, что все чаще предпринимаются попытки действовать в обход международного права и глобальных форматов принятия решений, - пишет дипломат. - Страны, которые некогда были проповедниками свободной торговли и честной конкуренции, все чаще говорят на языке торговых войн и санкций. (...) Односторонние ограничения с нарушением международного права, устава ООН и условий мировой торговли стали важным внешнеполитическим инструментом некоторых государств".

"При этом односторонние санкции абсолютно неэффективны, - указывает Нечаев. - Стоит напомнить о том, что и Россия в последние годы имела дело с целым рядом санкций и ограничений. Тем не менее, наши оппоненты не смогли достичь ни одной из заявленных целей. Они не смогли ни изменить "поведение" нашей страны на международной арене, ни "разорвать в клочья" российскую экономику. Мы замечаем, что пагубность, бессмысленность и связанный с большими потерями характер антироссийских санкций все более отчетливо осознаются в Германии и других странах Евросоюза".

"Наша страна была и остается осознающим свою ответственность международным игроком и надежным экономическим партнером. (...) Мы решительно осуждаем стремление отдельных стран определять рамки сотрудничества между другими государствами и применять свои национальные законы на международном уровне. Не следует забывать: тот, кто сегодня оправдывает такие меры или делает вид, что их не существует, завтра сам может стать объектом противоправных ограничений", - подчеркивает дипломат.