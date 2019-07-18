Эрдоган бросает вызов США и переключается на русских

"Это не случайное календарное совпадение. 12 июля, за три дня до годовщины попытки государственного переворота в Турции в 2016 году, Россия начала поставлять ей свои зенитно-ракетные комплексы С-400 ", - пишет Le Figaro.

"НАТО, чьим членом и опорой Турция является с начала 1950-х годов, может извлечь первый урок: глава турецкого государства, безусловно, не "блефовал". В Вашингтоне и в штаб-квартире Североатлантического альянса долгое время считалось, что он уступит давлению и угрозам санкций. Но, взяв на себя ответственность за поставку российского военного арсенала, который считается "несовместимым" с системами НАТО, и поставив под угрозу смысл существования самого альянса, Реджеп Тайип Эрдоган наспех сочиняет для себя имидж "вольного стрелка". Он доказывает - и большинство турок, нравится им это или нет, поддерживают его в этом пункте - что он способен преодолеть правила и логику альянса, когда дело доходит до размахивания лозунгом о независимости своей страны. Следует попутно отметить, что он переключается на Москву так, как никакой турецкий лидер до него", - отмечает автор статьи.

"(...) Неудавшийся государственный переворот 15 июля 2016 года, в ходе которого военные путчисты бомбили столицу с истребителей, а армия оставалась верной и давала им отпор с земли, послужил для Тайипа Эрдогана подтверждением настоятельной необходимости обзавестись системой ПВО. На дипломатической арене, тогда как страны Запада медлили - или он так это воспринял - российский президент Владимир Путин бросился к телефону, чтобы поддержать своего турецкого коллегу. Он сделал это первым, и Тайип Эрдоган этого не забудет", - напоминает Le Figaro.

"В то же время в мыслях главы государства усиливалось убеждение о том, что в перевороте определенную роль сыграли Соединенные Штаты. В конце концов, разве проповедник Фетхуллах Гюлен, известный как подстрекатель переворота, не проживает там мирно с 1999 года? Почему Вашингтон отказывается его выдавать? И почему Конгресс США в течение нескольких лет делал все возможное, чтобы задержать продажу зенитно-ракетного комплекса Patriot?" - рассуждает автор публикации.

Улус Озюлкер, бывший посол Турции в Европейском союзе и Организации экономического сотрудничества и развития, обвиняет в этом США. "Я вынужден защищаться, я прихожу, чтобы постучаться в вашу дверь, а вы не открываете ее. Но если я собираюсь обеспечить себя в другом месте, то я становлюсь пасынком, тем, кого следует наказать, - гневно говорит сторонник турецкого движения в сторону Запада. - Очевидно, что русским не терпелось поставить нам С-400, потому что чем хуже отношения между Турцией и НАТО, тем больше выигрывает Россия".

По мнению политолога Синана Юлгена, хотя Анкара в первую очередь стремится сбалансировать свои отношения, а не обозначить разрыв с западным лагерем, этот эпизод "обязательно окажет влияние на функционирование и сплоченность Североатлантического альянса. Однако основанное на этом утверждение о том, что укоренение Турции внутри данной структуры безопасности будет поставлено под сомнение, на мой взгляд, является несколько радикальным истолкованием".