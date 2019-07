18 июля 2019 г. Фабьена Дарж | Le Monde Авиньонский фестиваль: Кирилл Серебренников с блеском бежит из плена "Великий отсутствующий на этом Авиньонском фестивале: российский постановщик и кинорежиссер Кирилл Серебренников, который не смог присутствовать во вторник, 16 июля, на мировой премьере своего нового спектакля с точным названием "Outside" ("На свободе"). После кафкианского судебного процесса 8 апреля его отпустили из-под домашнего ареста, который продолжался с июля 2017 года. Однако Серебренников все еще находится под подпиской о невыезде с территории России", - пишет журналистка Le Monde Фабьена Дарж. "Мятежный художник не мог непосредственно пережить тот волнующий момент, когда весь зал встал, чтобы устроить овации спектаклю "Outside". Эмоции были вызваны не только статусом диссидента новой России, который теперь принадлежит режиссеру, но и достоинствами его спектакля, представляющего собой художественный жест неудержимой свободы", - отмечает издание. "Кирилл Серебренников работал над этим спектаклем в своем "Гоголь-центре", который он с 2012 года превратил в одно из самых привлекательных мест для московской молодежи. В центре этого произведения находится другой художник: китайский фотограф и поэт Рен Ханг. Как и Серебренников, непокоренный и гомосексуалист", - говорится в публикации. "В "Outside" Серебренников срежиссировал диалог между двумя своими двойниками, один из которых вызывает в памяти непосредственно его самого, а другой напоминает Рена Ханга. Первый находится за окном, в своей маленькой московской квартире, он разговаривает со своей тенью, завернутой в черную материю, и рассказывает ей, что его "желание летать над крышами" всегда было "сильнее страха". Мотив полета проходит через весь спектакль, где российскому режиссеру удается выстроить гротескную сцену с эпизодом его ареста ФСБ - Федеральной службой безопасности Российской Федерации, достойной преемницей советского КГБ", - пишет Le Monde. "И тела, тела, тела. Обнаженные, молодые и прекрасные. Показанные со всех сторон. Потому что именно здесь таится предмет преступления, суть политики для всех современных российских художников, начиная с Pussy Riot и заканчивая активистом и перформером Петром Павленским. Для Рена Ханга с его гомосексуализмом невозможно было свободно жить в нынешнем Китае. Для Кирилла Серебренникова, как он говорит в спектакле, "вор = педераст = враг государства" (режиссер был арестован летом 2017 года по обвинению в хищении государственных денежных средств в пользу своей театральной труппы). Для их подруг-женщин дела обстоят немногим лучше, нечто среднее между ролями куклы Барби или проститутки", - описывает журналистка. "С помощью очарования и таланта исполнителей, актеров-танцоров-перформеров-певцов, в спектакле деликатно и сдержанно затрагивается вопрос об одиночестве, имеющем прямое отношение к российскому режиссеру в течение этих почти двух лет домашнего ареста. Все они, серьезные и счастливые, вышли поприветствовать его в режиме онлайн. Герой вечера появился только в изображении на футболках с надписью "freeKirill", поскольку он "на свободе", во всех смыслах этого слова", - резюмирует Фабьена Дарж. Источник: Le Monde