Беременные и кормящие женщины, бедные родственники научных исследований

"В качестве меры предосторожности во время беременности или кормления грудью вы должны отказаться от использования препарата X или обратиться за советом к врачу"... Просматривая страницы Compendium, швейцарского реестра лекарств, необходимо констатировать тот факт, что большинство инструкций по применению лекарств, когда речь заходит о женщинах, ожидающих ребенка или кормящих его грудью, демонстрируют искусное мастерство порождать сомнения", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Сильвия Ложан.

"Речь идет о вопиющей нехватке данных о безопасности лекарств для этой особой группы населения. На самом деле, только 5% веществ, имеющихся на рынке, были должным образом протестированы и проверены на предмет использования беременными или кормящими женщинами несмотря на тот факт, что до 90% женщин подвергаются воздействию того или иного препарата, выписанного по рецепту в любой момент их беременности. В результате пациенты и их врачи слишком часто сталкиваются с трудным выбором между необходимостью лечения и избеганием рисков для плода", - отмечает автор статьи.

"Консорциум под названием ConcePTION под патронажем европейской программы H2020 намерен преодолеть эти недочеты. Этот проект, запущенный в апреле и имеющий фонд в 30 млн швейцарских франков, призван в течение пяти лет объединить основные источники данных, которые в настоящее время доступны в Европе, с целью предоставления надежной информации о безопасности лекарственных средств, применяемых во время беременности и грудного вскармливания", - сообщает Le Temps.

"Для этого мы будем опираться на национальные реестры и перспективные исследования, уже проведенные на беременных женщинах, которым необходимо принимать лекарства, и свяжем эти данные с данными актов о рождениях", - поясняет Хедвиг Норденг, профессор Департамента фармации Университета Осло, которая участвует в проекте ConcePTION. "Таким образом, мы сможем проанализировать возможные побочные эффекты этих веществ и их воздействие на плод".

"(...) Кроме того, выделенные средства также будут использованы для создания первого био-банка грудного молока в европейском масштабе, целью которого будет сбор образцов у женщин, которым необходимо принимать лекарства, чтобы лучше понять, как передаются активные вещества во время грудного вскармливания и представляют ли обнаруженные количества опасность для ребенка", - указывает журналистка.

"ConcePTION разрабатывается как частно-государственное партнерство и объединяет около 200 ученых из 22 стран, включая Швейцарию, а также участников из организаций общественного здравоохранения и 15 фармацевтических компаний, чей вклад "в натуральной форме" составляет 15 млн франков", - говорится в статье.

"(...) Наша цель - сделать этот проект долговременным и обеспечить создание образовательных материалов для медицинских работников, - говорит Хедвиг Норденг. - Сегодня слишком много женщин прекращают лечение, которое принесет им пользу, из-за страха причинить вред ребенку или потому, что врачи не знают, какое решение принять. Это просто недопустимо".

"В ожидании конкретных результатов этого исследования Лозаннский университетский больничный центр (CHUV) в начале марта запустил новую программу консультирования, предназначенную для беременных женщин, которым необходимо пройти лечение хронических или острых заболеваний", - пишет Le Temps.

"Очень часто упоминаются возможные побочные эффекты лекарств, однако никто не говорит о рисках, присущих лечению самих заболеваний, - с сожалением говорит Алиса Панчо, клинический фармацевт CHUV, также участвующая в исследовании ConcePTION. - Вот почему мы хотели создать пространство для обсуждения, где каждая пациентка может поговорить о своих страхах, одновременно пытаясь уменьшить чувство вины, которое в таких обстоятельствах присуще многим будущим мамам".