На Владимира Зеленского возлагаются надежды в решении ситуации на Донбассе - но скоро его настигнет реальная политика России

"В лице нового украинского президента Владимира Зеленского на политической сцене появился игрок, благодаря светскому поведению которого многие надеются на разрядку в войне на Донбассе. Бывшая телезвезда пользуется популярностью и в России, однако благодаря своему обаянию он не продвинется вперед в отношениях с Кремлем", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Андреас Умланд, внештатный сотрудник Центра европейской безопасности в Праге и научный сотрудник киевского Института евроатлантической интеграции.

"В ближайшем будущем в стране сформируется в значительной степени помолодевшая, более космополитическая и менее антикремлевская политическая элита. Но это не приведет к принципиальным изменениям в позиции и курсе Украины в отношениях с Россией, - считает эксперт. - Конечно, имеются некоторые обнадеживающие сигналы, как, например, инициированный новым украинским президентом телефонный разговор с Путиным в середине июля. Возможно, обстановка на Донбассе в некоторой степени успокоится. Однако ввиду явно противоположных позиций и железной логики конфликта на Донбассе президент Зеленский и его команда вряд ли будут в состоянии действовать существенно иначе, чем его предшественник Порошенко".

"Связанная с Зеленским надежда заключалась в том, что Путин использует более дружелюбный по отношению к России имидж Украины после выборов для того, чтобы не только оправдать перед отечественной публикой менее конфронтационное отношение к Киеву - возможно, он мог бы даже начать поиски подходящего пути для постепенного отступления России, по крайней мере, с востока Украины. Этот оптимизм основывался на предположении, что санкции Евросоюза, введенные летом 2014 года, выполнили свою задачу. Следовательно, Москва посредством решения конфликта на Донбассе (...) могла бы стремиться к перезагрузке в отношениях с Западом", - пишет Умланд.

Однако существенного прогресса в возвращении оккупированных территорий под контроль Киева не наблюдается по сей день. Более того, вскоре после избрания Зеленского Москва объявила о значительном упрощении процедуры получения российского гражданства для населения обеих сепаратистских республик на Донбассе. Это, отмечает автор статьи, было "не только афронтом для Украины и нового президента. Это подорвало и логику намеченных в Минских соглашениях 2014 и 2015 годов договоренностей о постепенной реинтеграции оккупированных в настоящий момент территорий в состав Украины".

"В лучшем случае заявление Путина означает, что Кремль лишь хотел улучшить свою позицию, прежде чем он вступит с новым украинским президентом в переговоры о вариантах решения конфликта. В худшем случае "паспортизация" Донбасса означает, что Москва решила неофициально или, может быть, даже официально присоединить Донецкую и Луганскую области к России. Какие бы именно намерения ни скрывались за этим чреватым последствиями шагом Кремля, для Запада должно быть ясным одно: введенные в связи с Минскими соглашениями санкции, очевидно, остались без особого политического эффекта", - указывает Умланд.

"Все это означает, что Западу необходимо ужесточить (возможно, существенно) текущий санкционный режим, если он - не считая крымского вопроса - хочет решить по крайней мере конфликт на Донбассе. Конечно, примирение и некоторую разрядку можно представить себе и без дополнительных, более масштабных санкций Запада. Однако окончание фактической оккупации Донбасса (...), очевидно, будет возможным только при повышении экономического давления на Москву, - заключает эксперт. - Тем не менее, можно предполагать, что общие экономические проблемы России или низкие цены на сырье на мировом рынке в будущем повысят относительную эффективность уже введенных санкций без их ужесточения".