Обменяю свои данные на веселое фото

"Это делает рэпер Дрейк, а также британский певец Сэм Смит. С помощью приложения FaceApp, обрабатывающего фотографии, они меняют свой возраст и пол. Но у этой забавы есть сразу несколько подводных камней", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Приложение было разработано российской компанией Wireless Lab из Санкт-Петербурга. (...) Кроме почтового и электронного адреса о ней мало что можно найти, сайта у компании нет. При использовании приложения пользователи автоматически соглашаются с его политикой конфиденциальности и условиями использования. А они предоставляют разработчикам порой широкие права", - отмечает автор статьи Каспар фон Альверден.

"Так, фотографии пользователей обрабатываются не на устройстве, а автоматически отправляются на сервер для коррекции искусственным интеллектом. При использовании приложения пользователь об этом не узнает", - подчеркивает издание.

"FaceApp также оставляет за собой право использовать фотографии в коммерческих целях. Удаленные на устройстве материалы могут, согласно правилам использования, оставаться сохраненными на серверах FaceApp", - говорится в статье.

"Кроме того, приложение собирает целый ряд данных, в частности, данные об IP-адресе пользователя, а также то, каким устройством он пользуется и как часто использует FaceApp, - указывает Альверден. - Эти данные могут передаваться провайдерам или рекламным партнерам и использоваться для персонализированной рекламы. Если приложение будет продано, собранные пользовательские данные будут переданы новому владельцу".

В разговоре с австралийской радиокомпанией ABC эксперт по защите данных Дэвид Вейл раскритиковал FaceApp: по его словам, приложение оставляет за собой гораздо больше прав, чем требуется ему для осуществления представленных функций.

Как пояснил глава FaceApp в разговоре с изданием Forbes, фотографии отправляются не на петербургские серверы, а на серверы Amazon и Google, например, в США, Сингапуре и Ирландии. Большинство фотографий удаляются в течение 48 часов после их загрузки и не передаются третьим лицами.

Тем не менее, пишет Der Spiegel, приложение скоро может оказаться в центре внимания ФБР. "По информации новостного агентства AP, сенатор-демократ Чак Шумер обратился в федеральную правоохранительную структуру. В письме он выражает беспокойство о том, что FaceApp может представлять "угрозу национальной безопасности и частной жизни миллионов граждан США". (...) Шумер назвал крайне тревожным тот факт, что личные данные могут оказаться в распоряжении "враждебной державы, совершающей киберпреступления против США", - передает издание.