Новые спонсоры ФИФА: главное, чтобы денежки плыли!

Имидж футбольного союза падает в глазах западных компаний. Однако ФИФА не особенно избирательна в вопросе спонсоров. Пока текут деньги, желанными партнерами будут и автократические страны, пишет на страницах издания Focus Герд Нуфер, один из руководителей Немецкого института спортивного маркетинга.

"В бизнес-модели ФИФА чемпионат мира является сокровенной и оберегаемой "дойной коровой": благодаря доходам от спонсорства, продажи прав на ТВ-трансляцию и реализации билетов у футбольного союза хватит денег в кармане на четыре года до следующего ЧМ", - отмечает Нуфер.

Правда, со спонсорами у ФИФА дела обстоят не лучшим образом: для чемпионата мира в России союзу пришлось приложить усилия, чтобы найти достаточно спонсоров. В последние годы от сотрудничества с ФИФА отказались такие крупные компании, как Emirates, Sony и Johnson & Johnson. Именно западные компании все больше дистанцируются от футбольной организации, говорится в статье.

Причины бедственного положения со спонсорами очевидны: сегодняшний имидж ФИФА можно назвать каким угодно, но не положительным. Помимо коррупционных скандалов, в которые были вовлечены высокопоставленные функционеры союза, проведение чемпионата в России несет политически обусловленные риски, которые могут затронуть и имидж спонсоров, полагает автор.

ФИФА была вынуждена искать новые источники денег и нашла их в автократических странах. Новыми партнерами организации и ее главными спонсорами стали "Газпром", Qatar Airways и китайская многопрофильная корпорация Wanda. Среди "региональных спонсоров" находятся, как и ожидалось, исключительно российские предприятия.

"То, что Россия или Катар выступают спонсорами ФИФА, очевидно, связано с местом проведения текущего и следующего чемпионата. Но почему китайцы? Скрытая причина заключается в том, что китайские компании сегодня в целом активно проявляют себя в роли покупателей по всему миру, - разъясняет Нуфер. - Шанс приобрести мировую известность в рамках чемпионата мира по футболу для китайских компаний, кажется, намного важнее опасности, исходящей от сомнительного имиджа спонсируемой ФИФА".

Неудивительным является и то, что ЧМ-2026 будет проведен в США, Канаде и Мексике, ведь чемпионат в Америке, согласно прогнозам, принесет ФИФА в два раза больше прибыли, чем это мог бы сделать чемпионат в Марокко, отмечает Нуфер в заключение.