Как бундесвер участвует в политике сдерживания в Литве - на радость населению

В Литве солдаты НАТО обучаются тому, как балтийское государство может защититься от вторжения с Востока. Каждый пятый житель боится здесь нападения России, пишет журналист Handelsblatt Юлиан Хайслер.

На полигоне в нескольких километрах от городка Пабраде на востоке Литвы, в часе езды от Вильнюса, армия балтийского государства регулярно проводит военные учения. Две недели более 9 тыс. литовских солдат репетируют то, как они могут отреагировать на вторжение на территорию их государства. Поддержку им оказывают более 1,6 тыс. солдат НАТО, также дислоцированных в стране. Большей частью это солдаты немецкого бундесвера, повествует автор.

"Громовой шторм" - воинственное название проводимых учений. С 2010 года они проходят ежегодно, однако настолько масштабными, как в этом году, не были никогда. "Мы готовимся к крупномасштабному нападению на восточную границу нашего великолепного альянса", - заявил генерал литовской армии. Проект, по его словам, олицетворяется "устрашающую силу НАТО", передает издание.

"На кого должно быть направлено устрашение, он не сказал. Официально - на выдуманного врага Гризеуса, государство, территория которого протянулась через близлежащую Белоруссию на востоке и российский анклав Калининград на юге Литвы. Однако не только на основе такого географического положения становится понятым, кто подразумевается на деле. Учения призваны показать прежде всего России, что НАТО готово и в состоянии защитить Прибалтику", - пишет Хайслер.

Для литовского населения подобные показательные действия имеют важное символическое значение. Отношения с Россией традиционно были тяжелыми. Так, Литва стала первой советской республикой, объявившей о своей независимости и положившей начало распаду сверхдержавы.

Если в некоторых странах Центральной и Восточной Европы сейчас снова наблюдается сдвиг в сторону России, то в Литве такое немыслимо. Литва все больше смотрит на Москву с глубоким недоверием. Согласно опросу, проведенному министерством иностранных дел, почти две трети населения считают Россию самым опасным и недружелюбным государством среди соседних стран. Почти каждый пятый житель Литвы и вовсе опасается российского вторжения, говорится в статье.

Если в 1990-е годы Россия еще рассматривалась Литвой в качестве близкого союзника, то с приходом к власти Путина все изменилось. Настороженность вызвала в Литве война в Грузии в 2008 году, а с начала украинского кризиса, после аннексии Крыма в 2014 году страна окончательно перешла в состояние повышенной тревоги, считает Рамунас Вилпишаускас, директор Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета.

Это почувствовали на себе и партеры по НАТО, говорится в статье. Если раньше обеспокоенность стран Балтии российским вмешательством считали преувеличенной, то крымский кризис заставил пересмотреть такую позицию. С прошлого года боевые подразделения союза расположены в трех балтийских государствах и в Польше. В Литве находятся 1,2 тыс. солдат под руководством бундесвера, предоставившего 500 собственных военнослужащих.

Поддержка населением присутствия НАТО в Литве огромна, отмечает Хайслер. Русские же, напротив, далеко не воодушевлены усилением присутствия войск НАТО. После того как войскам были розданы первые приказы, появились попытки настроить население против солдат альянса. Вскоре после переброса первых войск в Литву появилось ложное сообщение о том, что немецкие солдаты якобы изнасиловали молодую девушку, однако история не произвела в Литве впечатления, передает журналист.

В последние годы в Литве действительно постоянно происходили инциденты, классифицируемые сегодня как "гибридная угроза". Это хакерские атаки на правительственные сети, кибератаки на энергетический и банковский секторы, появление фейковых новостей. "В том, что зачинщики сидят в России, у органов безопасности нет сомнений, хотя Москва отрицает какую бы то ни было свою причастность", - отмечает автор.

В последние месяцы ситуация остается подозрительно спокойной. Раса Юкнявичене, депутат Сейма Литовской Республики и экс-министр обороны, связывает это с президентскими выборами в России и чемпионатом мира по футболу - Россия сейчас не заинтересована в негативных заголовках в международной прессе.

"Мы находимся сейчас в фазе относительного спокойствия, однако это не причина расслабляться", - говорит Юкнявичене. По ее словам, опасность, исходящая от Путина, слишком велика.

Сдержать российского президента можно только с помощью силы, отметила она, напомнив о событиях 1938 года, когда мировые державы позволили Гитлеру разгромить и частично аннексировать Чехословакию. "Возможно, мы снова приближаемся именно к такой ситуации", - заявила Юкнявичене.