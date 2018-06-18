Россия рвется провести безопасный ЧМ. Но не замяла ли она теракт только что?

Оливер Кэрролл в Independent анализирует чрезвычайное происшествие в Москве - наезд такси на толпу людей, в результате которого пострадали 8 человек, один - серьезно. Изложив показания таксиста, согласно которым тот после 20 часов работы перепутал педаль тормоза и газа, когда хотел пропустить пешехода, журналист отмечает: "Это свидетельство согласуется с официальными отчетами, в которых инцидент сразу после распространения новости был назван "трагической случайностью". Однако некоторые указали на несоответствия в рассказах и высказали предположение, что власти могут скрывать более серьезный инцидент".

В статье говорится, что на видеозаписи происшествия есть моменты, противоречащие показаниям таксиста. Так, машина ускоряет ход и резко сворачивает вправо уже после того, как проезжает мимо пешехода на зебре.

"Российские государственные СМИ не спешили сообщить об этом инциденте, а некоторые и вовсе его проигнорировали. Ранее лояльные к правительству СМИ бойкотировали в новостях события, связанные с террором. Кремлевские чиновники хвалили такое поведение (едва ли полностью добровольное), указывая, что оно позволяет избежать подражательных преступлений", - пишет Кэрролл.

"Я не знаю, что случилось, и то, что этот парень из Киргизии, еще не значит, что он террорист, - отметил специалист по безопасности Марк Галеотти. - Но мы также знаем, что нельзя доверять официальной российской линии".

"Галеотти сказал, что преувеличенные предупреждения об угрозах безопасности в России [со стороны стран-участниц чемпионата] могли побудить Москву сверхкомпенсировать происходящее и по умолчанию заявить, что это происшествие не имеет ничего общего с террором. По его словам, Россия напряжена. "Она знает, что все происходящее в 11 принимающих городах будет криминалистически анализироваться сквозь призму чемпионата мира", - передает журналист. - И это создало порочный круг".

"Укрывательство информации вызывает подозрения и провоцирует бесконечные спекуляции", - полагает Галеотти.