18 июня 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня ЧМ-2018: для режима это не просто шоу Освещая различные аспекты ЧМ, пресса пишет, что в ближайший месяц чарующая сила футбола отчасти передастся и путинской России с ее неблаговидными чертами. "Бесшабашные футбольные фанаты встретились с массивным российским аппаратом безопасности", - отмечает Der Spiegel. В разгар ЧМ, когда митинги в России полностью запрещены, правительство повышает пенсионный возраст, нанося удар по "самой беспомощной категории граждан", пишет Le Temps. Владимир Путин хочет, чтобы чемпионат мира по футболу прошел без помех, пишет Der Spiegel, поэтому задействованы сотни тысяч представителей сил безопасности: Росгвардия стоит у стадионов и фан-зон, вооружилась и армия. Задействованы также полиция, ОМОН, МЧС, службы безопасности метро и другие. "Кажется, будто столкнулись два мира, - отмечает журналистка Кристина Хебель: - бесшабашные футбольные фанаты встретились с массивным российским аппаратом безопасности, который обычно используется против демонстрантов, - последний раз в мае во время протестов сторонников Навального. Футбольным болельщикам разрешено показывать свои флаги и баннеры, собираться группами, громко кричать слоганы и петь, то есть то, что обычно в России не разрешено без согласования". Это самый дорогой ЧМ в истории футбола, с его помощью шеф Кремля хочет улучшить имидж страны, говорится далее. Поддержку российским службам безопасности окажут представители 33 стран, по данным журналистки. Прежде всего обеспокоенность органов безопасности связана с террористической угрозой. Издание напоминает о произошедшем 3 апреля 2017 году теракте в Санкт-Петербурге. "Исламское государство"* угрожало России терактами, однако пока признаков конкретной опасности для ЧМ нет, это подчеркивает и Федеральное ведомство уголовной полиции ФРГ, передает Хебель. Тем не менее, по сообщениям СМИ, для предотвращения опасности задействованы даже военные корабли у берегов Сочи в Черном море и близ Калининграда на Балтике. В России в связи с ЧМ введен ряд ограничений, сообщает автор. В регионах проведения чемпионата до 24 июля значительно ограничена свобода собраний. Также вблизи стадионов, фан-зон и вокзалов в день проведения матчей и накануне запрещена продажа алкоголя. Правда, на стадионах и в фан-зонах все равно пьют пиво, так как одним из спонсоров чемпионата является пивоваренная компания, говорится в статье. Установлен запрет на въезд в города-организаторы ЧМ автобусов, не оснащенных системой "ГЛОНАСС". Россия хочет предстать дружелюбной хозяйкой чемпионата. Но сможет ли российский аппарат безопасности, который известен своим бесцеремонным поведением, найти баланс? "Во всяком случае во время открытия ЧМ российские служащие пытались выглядеть дружелюбно, - свидетельствует Хебель: - так много вежливых слов, вроде "Добрый день" и "Пожалуйста, положите свои вещи на ленту для контроля", причем часто на английском, в России услышишь редко, даже в Москве". Эксплуатация Россией чемпионата мира по футболу началась еще до официального начала турнира, пишет редакция The Washington Post. Убедив сборную Египта проводить тренировки в Грозном, жестокий правитель Чечни Рамзан Кадыров вытащил звездного игрока Мохамеда Салаха из отеля, чтобы попозировать с ним перед телекамерами и ликующей толпой, рассказывают авторы статьи. Они полагают, что "пропагандистские приемы такого рода можно ожидать целый месяц от режима, который хочет ослабить свою международную изоляцию, не отказываясь от агрессивного поведения на Украине и в Сирии, а также в киберпространстве". "Следует признать, что режим дорого заплатил за это шоу: по сообщениям, на стадионы и другую инфраструктуру ушло 11 млрд долларов", - отмечают авторы публикации. По их мнению, большая часть этих средств попала к таким приспешникам режима, как бывший деловой партнер Трампа Арас Агаларов, построивший стадион в Калининграде. В течение месяца Россия будет получать в основном благоприятное освещение международных СМИ, отчасти чарующая сила футбола передастся и Путину, пишет газета. "Давайте наслаждаться футболом в этом месяце. Но не будем забывать, что режим, старающийся обелить себя за счет зрелищ, виновен в вездесущей коррупции, убийстве внутренних оппонентов и военных действиях против соседей", - заключает The Washington Post. Пока взгляд россиян прикован к ЧМ по футболу, правительство под шумок переходит к непопулярным мерам - повышает НДС с 18 до 20% и нарушает табу на повышение пенсионного возраста, пишет корреспондент Le Temps Эммануэль Гриншпан. "Такую пилюлю трудно проглотить в стране, где самой беспомощной социальной категорией являются пожилые граждане", - пишет Гриншпан, уточняя, что большинство получает эквивалент 100-300 швейцарских франков в месяц. Опережая негативные политические последствия повышения пенсионного возраста, президент пытается подстраховаться, отмечает журналист. "Президент России Владимир Путин не участвует в проработке пенсионной реформы, этим занимается правительство", - заявил в пятницу его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В разгар президентской кампании Путин обходил эту острую тему. Ранее, в 2005 году, Путин заявил: "Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет". Многие россияне насмехаются над "тефлоновым президентом", который купается в лучах славы в СМИ в моменты побед, но таинственно из них исчезает при поражении, сообщает московский корреспондент издания. "Путин в ярости: он узнал о повышении пенсионного возраста и НДС", - иронизирует главный редактор оппозиционного издания "Медиазона". Еще одна горькая шутка широко распространяется в российских соцсетях: "У вас были Олимпиада в Сочи, Крымский мост, чемпионат мира по футболу. Теперь вы знаете, на что пошли ваши пенсии". В интервью Tagesspiegel политик из партии немецких "Зеленых" Клаудиа Рот сказала, что национальная футбольная команда "является отражением нашего общества, неоднородного в плане культурной и религиозной принадлежности", и подчеркнула, что футболисты сборной должны олицетворять собой базовые ценности ФРГ. "Это не значит, что игроки должны ежедневно делать политические заявления. Но тот, кто захочет, должен иметь такую возможность". Это как с национальным гимном, считает Рот: "Кто хочет петь, пусть поет. А кому перед матчем важно сконцентрироваться, пусть концентрируется". Вице-президент немецкого парламента подчеркнула в беседе с журналистами, что ни Йоахим Лёв (тренер сборной), ни его команда не виноваты в том, что нынешний ЧМ проходит в России. "Это скандальное решение было принято ФИФА, и эта организация срочно должна пересмотреть те критерии, по которым принимается решение о месте проведения чемпионата. Футбол не должен предоставлять возможность автократам для самовыражения", - заявила Рот. "Лучше бы немецкие политики вообще отказались от поездок на ЧМ?" "Каждый должен решать сам, - считает Рот. - Как вице-президент Бундестага я жду от депутатов четкой позиции: если они хотят присутствовать на матчах, они должны активно представлять наши ценности". "Каким образом?" - спросили журналисты. "Не давая превратить себя в декорацию для инсценировки российских властей, которые постоянно нарушают права человека, например, встречаться с представителями оппозиции, с организациями, представляющими права геев, лесбиянок и транссексуалов, с журналистами", - ответила Рот. "А канцлер?" - спросили журналисты про Меркель. "Канцлер должна хорошо подумать над тем, что она хочет транслировать. Ликовать вместе с Путиным - это никуда не годится!" - заявила представительница "Зеленых". "Путин сказал одну правильную вещь, когда произносил речь на открытии чемпионата мира ФИФА, - пишет корреспондент The Times Доминик Лоусон. - Российский президент, чье подправленное хирургами лицо само по себе напоминает искусственную гладкость футбольного мяча, заявил, что это мероприятие дает возможность людям из разных стран встретиться с теми, "с кем у них общие ценности". "Да, английский хулиганствующий элемент определенно признает людьми с похожими ценностями отморозков из числа фанатов российской команды, как это случилось в 2016 году, когда эти две группы столкнулись на чемпионате Европы в Марселе", - указывает журналист. Лоусон вспоминает, как в 1998 году ходил на игру с участием Англии в том же Марселе. Лица фанатов показались ему ожившим полотном Иеронима Босха. "Это было 20 лет назад, и, возможно, футбол стал чуть более цивилизованным с тех пор. Но футбол заразился кое-чем более коварным, чем вспышки насилия в толпах, - сетует журналист: - теперь он стал главным пособником многомиллионной отрасли, втягивающей молодых людей в то, что в лучшем случае становится лохотроном, а в худшем - пожизненной зависимостью: в игры на тотализаторе". В Times of India перед предыдущим ЧМ было написано, что в странах, одержимых футболом, "сердечная недостаточность, вождение в пьяном виде, буйство фанатов, избиение жен, запои, привычка объедаться жирными снэками и даже самоубийство - все это на подъеме во время ЧМ". "Если все так и есть, тогда это - лучшая причина хотеть, чтобы Англия победила на ЧМ, - продолжает Лоусон. - Английским женам меньше достанется от рассерженных, пьяных, одурманенных футболом мужей. Но, если говорить о спасении как можно большего количества женских жизней, нам следует надеяться, что победит Россия. Особенно если мы вспомним, что Путин в прошлом году подписал очередной отвратительный законопроект российской Думы, отменив тюремное заключения за побои, "впервые нанесенные" жене". "Да, если подумать, Путин и чемпионат мира друг друга стоят", - резюмирует Лоусон. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. 