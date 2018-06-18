Меркель перед лицом ультиматума по мигрантам

Правое крыло немецкой правительственной коалиции в понедельник 18 июня планирует поставить ультиматум Ангеле Меркель, чтобы добиться закрытия границ для мигрантов, говорится в редакционной статье французской газеты Le Monde.

"В этот день решается судьба Ангелы Меркель и правительства", - считает самая читаемая ежедневная газета Германии Bild.

Наиболее консервативное крыло хрупкой правительственной коалиции Меркель - от жестких правых до социал-демократов - баварская партия ХСС (Христианско-социальный союз) намерена закрутить гайки в национальной миграционной политике. Цель: отныне не впускать в Германию всех мигрантов, ходатайства об убежище которых уже зарегистрированы в других странах Евросоюза, чаще всего это Италия или Греция, пишут журналисты.

Центристский канцлер отказывается, опасаясь, что подобные изолированные действия осложнят переговоры по нахождению единого европейского решения и системы распределения мигрантов, говорится в статье. "Речь идет о европейском вызове, который требует европейского ответа", - сказала Меркель в эти выходные, предостерегая, что "единство Европы" подвергается опасности.

Председатель ХСС и по совместительству глава МВД Германии Хорст Зеехофер, судя по всему, готов предоставить последний двухнедельный срок канцлеру, до начала саммита ЕС в конце июня, с тем чтобы она там обсудила соглашение по принудительному возвращению мигрантов. За неимением такового возникнет кризис, отмечают авторы статьи. "Очень важно, чтобы саммит ЕС наконец принял решения", - предупредил Зеехофер в дискуссионной рубрике ежедневного издания FAZ, считая данную ситуацию "тяжелой, но все еще разрешимой" и уверяя, что он не хочет "опрокинуть канцлера".

Приезд более миллиона просителей убежища в 2015 и 2016 году вызвал непрекращающуюся политическую ударную волну, говорится далее. Миграционный кризис также способствовал подъему крайне правых повсюду в Европе. В Италии и в Австрии он дошел до правительства, а в Германии его успех отразился на парламентских выборах, что повлекло за собой нынешние беспрецедентные распри внутри консервативного лагеря канцлера, указывает редакция.

Задача представляется сложной, ибо то, чего требует правое крыло от Ангелы Меркель, - это в точности то, чего не желает Италия, в которую прибывают мигранты и которая требует их распределения по Европе. Как раз в понедельник вечером канцлер принимает своего итальянского коллегу Джузеппе Конте, чья страна теперь отказывает в доступе в свои порты кораблям НПО, спасающих мигрантов в Средиземном море, говорится в статье.

Во вторник канцлер должна принять французского президента Эммануэля Макрона и главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера. Специальное совещание главных европейских руководителей должно произойти до саммита Евросоюза 28 и 29 июня, сообщают журналисты.

Давление на Ангелу Меркель усиливается тем, что ее популярность в Германии падает, в то время как крайне правые набирают силу в опросах общественного мнения. Растущее недовольство общественного мнения усугубляется различными происшествиями, в частности, недавним убийством и изнасилованием девушки-подростка молодым иракским просителем убежища, которому в 2015 году было отказано в получении статуса беженца. Кроме того, в понедельник начинается судебный процесс над молодым афганским беженцем, обвиненным в том, что он зарезал свою бывшую 15-летнюю подружку в супермаркете, отмечает Le Monde.