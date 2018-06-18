Франция-Россия: важнейшая связь

По мнению французского историка Алена-Жерара Слама, возникла настоятельная необходимость сближения народов и культур Франции и России. Статья эксперта опубликована в издании L'Express.

Встреча Путина и Макрона 24 мая, призванная скрепить печатью новое франко-российское экономическое соглашение в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, летней резиденции царя-основателя бывшей столицы России, выглядела, как странный спектакль: наследник Петра Великого перед лицом наследника Первой империи и даже королевского строя, говорится в статье.

Непонятно, что рассчитывал выиграть безусловно авторитарный, но по сути демократичный французский президент с помощью такой ложной симметрии, рассуждает автор. Можно ли серьезно полагать, что из этой пародии выйдет что-либо позитивное и значимое для двух народов? До такой степени смешивать символы с действиями значит насмехаться над здравым смыслом обычных граждан.

Конечно, главной целью встречи было избежать усиления конфликта между шиитами и суннитами на Ближнем Востоке, отмечает историк. Но помимо этого, стояла другая задача, на более долгосрочную перспективу, являющаяся необходимым условием для всего остального. Дать, наконец, двум народам возможность узнать друг друга и тем самым заложить основу для согласия и общей политики, что стало необходимым из-за подъема нового американского империализма.

"С российской стороны это предполагает такое правление и развитие экономики, которое не сводилось бы к обогащению олигархов, а позволило бы всему народу выиграть от модернизации. С французской стороны необходим серьезный пересмотр предрассудков о русском народе, недоверия в его отношении, хотя они порой лишь укрепляются поведением Кремля, в то время как эволюция умов и нравов движется в направлении сближения. Вместо того чтобы устраивать театр теней, в первую очередь надо добиваться уничтожения мифов", - пишет Слама.

В представлении французов сильно укоренился имидж России 1990-х годов, им сложно ощутить всю полноту экзистенциального изменения ее общества. Еще вчера сломленная нищетой и анархией, Россия за четверть века пережила модернизацию, сильно опережающую проект Владимира Путина, который поставил ее в числе приоритетов своего нового мандата. В отличие от образа, сложившегося во Франции, российский народ, который мы видим в Москве и Санкт-Петербурге, не боится модернизации, указывает эксперт.

"Момент сейчас ключевой, так как Дональд Трамп играет с огнем, нарушая международные соглашения и стремясь разорить Европу. Он способен как пробудить европейское сознание, так и раздразнить ярых националистов. Повсюду и, в частности, во Франции реакционеры падают ниц перед Путиным, словно речь идет о новом царе, носителе духовного возрождения, что объективно играет на руку вашингтонскому провокатору. Россия царя Путина, каким бы популярным он ни был в силу отсутствия альтернативы, не тождественна сегодняшней России", - утверждает историк.

"На самом деле Путин, идя по стопам Ельцина, противопоставляет себя большевизму. Однако он правит как автократ. Со стороны французского президента было бы наивно верить в то, что он может согнуть его линию, склоняя к ролевой игре, анахронизм которой уже никого не способен ввести в заблуждение. Не впадая ни в подчеркнутое стремление отвлечься от действительности, ни в давление пропаганды, следует отметить, что настал момент для сближения народов и культур двух стран, которое не ограничивалось бы элитами и правящими классами, как это не раз наблюдалось в истории, в частности, во время апогея франко-российского альянса в конце XIX века", - считает Слама.