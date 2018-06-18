Еще одна европейская страна может присоединиться к НАТО. Рассердит ли это Москву?

Через несколько десятков лет разногласий Греция и Бывшая югославская Республика Македония наконец собираются подписать соглашение о новом официальном названии бывшей югославской республики - Республика Северная Македония, сообщает Кристина Маза в Newsweek.

"Разногласия по поводу того, как называть маленькую балканскую страну с примерно 2 млн населения, до сих пор мешают ей присоединиться к Европейскому союзу и Организации Североатлантического договора (НАТО), хотя она отвечает большинству требований, установленных для этого", - говорится в статье.

"Ожидается, что теперь членство в НАТО займет заметное место в македонской повестке. По словам экспертов, членство в НАТО было достаточно заманчиво, чтобы убедить правительство в Скопье подписать договор о названии страны, хотя многие ее граждане с ним не согласны. Все же этот шаг, вероятно, рассердит российское руководство, настроенное категорически против присоединения к НАТО восточноевропейских стран", - указывает журналистка.

"Открытие для Македонии пути к вступлению в НАТО будет большой и своевременной победой для этой организации в период, когда во многих столицах нарастают тревоги по поводу распространения российского влияния на западе Балкан, - сказал Джеймс Кер-Линдси, эксперт по Балканам в Лондонской школе экономики. - Наверняка будут опасения, что Москва попытается каким-то образом помешать соглашению, например, попытавшись повлиять на референдум в Македонии [который должен пройти после подписания сделки]. Так как свидетельств о российском вмешательстве в народное волеизъявление в других странах все больше, это наверняка обеспокоит многих влиятельных политиков Запада".