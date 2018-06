18 июня 2018 г. Сьюзен Б. Глассер | The New Yorker "Его не остановишь": Трамп настаивает на саммите с Путиным "Сразу после своего броско-эффектного сингапурского саммита с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном президент Трамп требует, чтобы его команда уже нынешним летом организовала еще одну драматичную встречу с глазу на глаз - на сей раз с российским президентом Владимиром Путиным", - сообщает обозреватель The New Yorker Сьюзен Б. Глассер. "Переговоры с Кремлем идут уже несколько недель", - утверждает автор. "Его не остановишь, - сказал неназванный "высокопоставленный чиновник администрации США, знакомый с внутренними обсуждениями", как характеризует его издание. - Он это сделает. Он хочет иметь встречу с Путиным, так что у него будет встреча с Путиным". По данным автора, Трамп начал настаивать на проведении саммита с Путиным после переизбрания последнего на президентских выборах. Президент США отмахивается от предостережений советников, что такая встреча несет для него политический риск на фоне расследования спецпрокурора Мюллера. "Как сказал мне высокопоставленный сотрудник администрации, переговоры начались всерьез после того, как в своем телефонном разговоре с Путиным в марте, после выборов, Трамп проигнорировал предостережение своих помощников - их призыв "НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ". В разговоре Трамп как поздравил российского лидера с избранием (западные наблюдатели на выборах заявили, что там избирателям не предлагался реальный выбор), так и сделал ему приглашение посетить Белый дом. После телефонного разговора Кремль вскоре известил мир о приглашении и начал публично лоббировать выбор даты для саммита, но неофициально российский президент уперся, не согласившись с идеей встретиться в Овальном кабинете", - пишет автор. "Путин не хочет приезжать в Вашингтон. Путин хочет встретиться в каком-то месте в третьей стране, - сообщил обозревателю вышеупомянутый неназванный источник. - Первоначально Трамп этого не хотел". Глассер отмечает: однако The Wall Street Journal недавно сообщила, что Путин попросил канцлера Австрии Курца организовать саммит в Вене и Белый дом рассматривает это предложение. "Два бывших высокопоставленных американских чиновника сказали мне, что их тоже проинформировали о том, что Трамп приказал своим сотрудникам спланировать саммит с Путиным в ближайшее время. Один из них сказал, что саммит может состояться даже на первом этапе поездки Трампа в Европу в июле, перед тем как Трамп приедет на ежегодную встречу НАТО. Общение с Путиным до общения с союзниками стало бы "нарушением всех правил, которые у нас вообще были", - заметил этот отставной американский чиновник, вопиющим нарушением протокола, которое наверняка раздосадует европейцев, которые и так обеспокоены критикой Трампа в адрес НАТО и его публичными объятиями с Путиным", - сообщает автор. То, что Трамп вновь стал публично обхаживать Путина, - один из признаков того, что Трамп расхрабрился, считает обозреватель. Его драматичные шаги в последние недели оттолкнули давних союзников и поколебали многолетние ключевые заповеди Республиканской партии. Но, отмечает автор, "сейчас президент Трамп слишком популярен среди базы республиканцев, чтобы кто-либо бросал ему вызов". "Российская тема вскоре может сделаться еще одним экзаменом", - говорится в статье. По мнению автора, у Трампа нет никакой конкретной повестки для встречи с Путиным. "Многие эксперты опасаются, что встреча окажется всего лишь "сеансом дружеских уз с еще одним жестоким диктатором", как выразился Александер Вержбоу, который был послом США в России в президентство Джорджа У. Буша. Но многих экспертов по России тревожит перспектива того, что Путин намерен добиться от Трампа крупных уступок, таких, как смягчение жестких экономических санкций, наложенных США и их союзниками на Россию после ее вторжения в Крым в 2014 году и вмешательства в выборы в 2016-м. А Трамп, боятся они, возможно, захочет предоставить эти уступки (хотя не далее как в прошлом году большинство в Конгрессе, неподвластное президентскому вето, поддержало санкции)", - сообщает издание. По данным автора, нынешний посол США в Москве Джон Хантсман недавно приезжал в Вашингтон, чтобы спланировать возможные переговоры с Путиным. "Высокопоставленный сотрудник администрации сказал мне, что Хантсман, советник по нацбезопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео смирились с мыслью о том, что Трамп будет настаивать на встрече", - сообщает автор. По мнению Глассер, все эти советники "захотят надавить на Путина, требуя прекратить военные действия на Восточной Украине. Но, как продемонстрировал Трамп в случае с Северной Кореей, для президента это может оказаться маловажным". Источник: The New Yorker