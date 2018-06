18 июня 2018 г. Джери Лонгмен | The New York Times Просмотр ЧМ в зоне боевых действий, где каждый гол имеет значение "Штаб-квартира 2-го батальона 92-й бригады украинской армии расположена в поврежденном военными ударами здании, в котором раньше находилась областная организация по ремонту дорог", - передает корреспондент The New York Times Джери Лонгмен из Авдеевки. "В командном пункте, в четверти мили от линии фронта продолжающегося конфликта, на одном телеэкране показано расположение войск. Синими треугольниками обозначена украинская армия, а красными ромбами - поддерживаемые Россией сепаратисты. На втором экране демонстрируется картинка с камер видеонаблюдения, расположенных вдоль зоны огня", - говорится в статье. "В четверг вечером третий экран засек русских, но они оказались членами национальной сборной страны, участниками матча открытия ЧМ-2018 в Москве", - иронизирует автор. "Украина не прошла квалификационный отбор на чемпионат мира этого года. Тем не менее, некоторые солдаты говорят, что они с нетерпением ждут возможности посмотреть матчи, если перерывы в вещании, вызванные блокировкой украинского телеканала и медленным местным интернетом, можно будет устранить", - говорится в статье. После начала матча открытия Олег А., командир батальона, повел репортера The New York Times, фотографа и переводчика на экскурсию по боевым украинским позициям возле линии фронта, чтобы проверить, будут ли смотреть чемпионат его солдаты, пишет издание. "Я не думаю, что в течение двух часов будет стрельба, - сказал он. - Россия играет. Все будут смотреть, сто процентов". Возле бункера, расположенного у заросшей сорняками обороняемой автомагистрали, Олег А. встретил четверых своих солдат, рассказывает автор. Один из них, 27-летний Александр И., сказал: "Мы любим футбол, но нет возможности его смотреть. Интернет слишком медленный". Другой военнослужащий, Максим С., 35-летний лейтенант, также следит за футболом. На вопрос о том, что он думает о российской команде, он ответил: "Я не против и не за. Они люди. Есть разница между людьми и правительством". "Ты начинаешь беспокоить меня, - вмешался командир. - Ты говоришь, как философ". "Шесть лет назад Украина выступила как одна из хозяек последнего крупного международного футбольного турнира, прошедшего в регионе, когда она разделила чемпионат Европы 2012 года с Польшей", - говорится в статье. Донецк - всего в нескольких милях от украинских позиций - принял пять матчей, в том числе полуфинал ЧЕ, напоминает газета. Боевые действия здесь начались в 2014 году. Аэропорт в Донецке был разрушен артобстрелом до руин. Стадион "Донбасс - Арена" был поврежден шрапнелью, но не так серьезно, пишет корреспондент. "Национальное государственное телевидение Украины отказалось транслировать ЧМ в этом году, заявив, что это будет равносильно российской пропаганде", - говорится в статье. Тем не менее, Восточная Украина далека от столичной политики. В Авдеевке, кажется, практически не существует табу на то, чтобы болеть за российскую национальную сборную, отмечает автор. "Типично выглядит дом Нины и Евгения Ковалевых: отверстия от шрапнели в металлических воротах, прикрытые целлофаном окна, замененные жестяные листы на поврежденной артобстрелом крыше, отсутствие газа для отопления зимой, вода для питья - только из колодца", - говорится в статье. Супруги, оба пенсионеры, уехали на какое-то время, когда начались боевые действия, но вернулись, чтобы охранять свое имущество, пишет автор. Она хотела бы посмотреть чемпионат мира, рассказывает Нина Ковалева, если доступный украинский телеканал будет разблокирован. Но она особенно скучает, вспоминая, как она ездила на матч донецкого "Шахтера" с дочерью, внучкой и зятем на стадионе "Донбасс-Арена". Матч показывали на российском телеканале. 29-летний капитан Дмитрий Швец сидел в кресле цвета камуфляжа. Он, казалось, был самым большим футбольным болельщиком в штабе и заявил, что хотел бы поехать на чемпионат мира. "Даже в Россию?" - спросили его. "Я бы лучше съездил в Бразилию", - ответил он. Другие решили не смотреть. Это было делом принципа, сказал 34-летний лейтенант Алексей. Он указал на свою руку и поднял оливковую камуфляжную футболку, чтобы показать свои шрамы, пишет издание. По словам 28-летнего лейтенанта Дмитрия Яворова, в первом тайме мятежники произвели огонь из мелкокалиберного оружия по украинским позициям. Теперь снайпер и восемь или девять других сепаратистов переместились под мостом на расстоянии примерно трех четвертей мили отсюда. Россия продвинулась со счетом 3:0, но Олег не обратил на это особого внимания. Он внимательно посмотрел на экран своего ноутбука и отдал приказ выстрелить 73-миллиметровыми снарядами из гранатомета, чтобы вытеснить повстанцев со своих позиций, пишет издание. "Повстанцы ответили 82-миллиметровым минометным огнем", - говорится в статье. "Футбол закончился, - сказал капитан Швец. - Теперь начинается покер". Источник: The New York Times