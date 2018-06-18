Главное - безопасность

Владимир Путин хочет, чтобы чемпионат мира по футболу прошел без помех, пишет журналистка немецкого издания Der Spiegel Кристина Хебель. Поэтому задействованы сотни тысяч представителей сил безопасности: Росгвардия стоит у стадионов и фан-зон, вооружилась и армия.

Кроме мощной национальной гвардии, которая напрямую подчиняется Путину, задействованы также полицейские, члены спецподразделений ОМОН и МЧС, представители службы безопасности метро и других служб, наблюдающих за безопасностью в суете ЧМ.

"Кажется, будто столкнулись два мира: бесшабашные футбольные фанаты встретились с массивным российским аппаратом безопасности, который обычно используется против демонстрантов, - последний раз в мае во время протестов сторонников оппозиционера Алексея Навального. Футбольным болельщикам разрешено показывать свои флаги и баннеры, собираться группами, громко кричать слоганы и петь, то есть то, что обычно в России не разрешено без согласования", - отмечает журналистка.

Обеспечение максимальной безопасности является одним из приоритетов во время проведения ЧМ. Это самый дорогой чемпионат мира в истории футбола, и с его помощью шеф Кремля хочет улучшить имидж страны, говорится далее.

Официальные ведомства ведут себя "нервно и осторожно", много вопросов им сейчас не задать, делится Хебель. Der Spiegel по телефону спросил представителя московского метро: "Насколько безопасно использование билетов на футбол для бесплатного проезда в общественном транспорте? Какие меры планирует метро на время чемпионата?". После некоторого колебания представитель сказал: "О мерах безопасности говорить тяжело. Они принимаются, чтобы обеспечить безопасность". Больше он ничего не сказал.

В города, принимающие ЧМ, стянули сотни тысяч полицейских. МЧС заявило, что выделит для чемпионата 40 тыс. служащих. Кроме того, задействовано 14,5 тыс. сотрудников частных охранных предприятий. Поддержку российским службам безопасности окажут представители 33 стран, по данным журналистки.

Прежде всего обеспокоенность органов безопасности связана с террористической угрозой. Хебель напоминает о произошедшем 3 апреля 2017 году теракте в Санкт-Петербурге. Сообщается, что к "Исламскому государству"* и другим исламистским группировкам на Ближнем Востоке примкнули 9 тыс. джихадистов из России и бывших советских республик. Около 900 бывших боевиков вернулись в Россию, многие из них - на Кавказ, говорится в статье.

"Исламское государство"* угрожало России терактами, однако пока признаков конкретной опасности для ЧМ нет, это подчеркивает и Федеральное ведомство уголовной полиции ФРГ, передает Хебель.

Тем не менее, в связи с гипотетической опасностью происходит и масштабное вооружение армии. По сообщениям СМИ, для предотвращения опасности задействованы даже военные корабли у берегов Сочи в Черном море и близ Калининграда на Балтике.

В России в связи с ЧМ введен ряд ограничений, сообщает автор. В частности, в регионах проведения чемпионата до 24 июля значительно ограничена свобода собраний. Также вблизи стадионов, фан-зон и вокзалов в день проведения матчей и накануне запрещена продажа алкоголя. Правда, на стадионах и в фан-зонах все равно пьют пиво, так как одним из спонсоров чемпионата является пивоваренная компания.

Установлен запрет на въезд в города-организаторы ЧМ автобусов, не оснащенных системой "ГЛОНАСС". "Так органы безопасности хотят контролировать транспорт. Однако, удастся ли это, является спорным ввиду наличия большого количества незарегистрированных перевозчиков", - комментирует Хебель.

Несмотря на все эти ограничения, Россия хочет предстать дружелюбной хозяйкой чемпионата. Но сможет ли российский аппарат безопасности, который известен своим бесцеремонным поведением, найти баланс?

"Во всяком случае во время открытия ЧМ российские служащие пытались выглядеть дружелюбно, - свидетельствует Хебель: - так много вежливых слов, вроде "Добрый день" и "Пожалуйста, положите свои вещи на ленту для контроля", причем часто на английском, в России услышишь редко, даже в Москве".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.