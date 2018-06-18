Долой "Дублин"

Премьер-министр Италии Конте и президент Франции Макрон встречаются на этой неделе с канцером Меркель. В реформировании Дублинского соглашения заинтересован прежде всего Рим - он чувствует себя оставленным один на один с миграционными проблемами, пишет немецкая Sueddeutsche Zeitung.

"Как бы то ни было, но Италия, закрыв свои порты для гуманитарного судна Aquarius с мигрантами на борту, подлила масла в огонь общеевропейских дебатов относительно механизмов решения миграционных вопросов. На самом деле, за этим стоит один человек: новый министр внутренних дел страны Маттео Сальвини из правоэкстремистской Lega Nord ("Лига Севера"). Сальвини форсирует дебаты несмотря на то, что уже за 2017 год в Италию прибыло гораздо меньше мигрантов, чем до этого". По словам министра, передают авторы публикации Оливер Майлер и Надя Пантель, гуманитарные организации - "пособники контрабандистов", а те, кто пытается попасть в Европу на лодках, это "крестоносцы" - если их настигает шторм, это "их проблемы".

Как пишут журналисты, Aquarius должен стать прецедентом. "Посыл таков: Италия больше не хочет нести весь миграционный груз на своих плечах". Вопрос лишь в том, чего на самом деле хочет Рим. Премьер Конте уверяет, что между ним и Сальвини царит "абсолютное единодушие". Возможно, итальянцы хотят наконец быть услышанными и с этой новой, более уверенной позицией войти в переговоры по реформированию существующих соглашений.

"В первую очередь это касается капитального пересмотра существующего Дублинского соглашения, предусматривающего открытие миграционного дела в той стране, в которую мигрант попадает, впервые оказавшись на территории ЕС. В недавнем прошлом это были в основном Италия и Греция. Рим давно проявляет недовольство по поводу этого регламента - особенно на фоне того, что многие другие страны не готовы взять на себя свою долю ответственности", - передает издание.

"В последнее время все больше стали говорить о штрафах для стран, упрямо отказывающихся принимать мигрантов, - например, в виде сокращения финансирования из структурного фонда ЕС", - сообщается далее.

Кроме того, в целях сокращения потока из Африки через Ливию в Италию ведутся разговоры относительно создания миграционных центров как в странах, из которых прибывают мигранты, так и в транзитных странах. "Именно в этих центрах мигранты должны будут получать информацию о том, смогут ли они остаться в Европе", - передают авторы.

Президент Франции Макрон выступает за миротворческий процесс в Ливии, поскольку нынешний хаос в стране делает контроль за побережьем Ливии невозможным.

"Париж и Берлин в последние недели неоднократно подчеркивали, что разделяют единую позицию в миграционном вопросе. Так, обе страны выступают за расширение пограничной миссии Frontex (...). Кроме того, Макрон ориентируется на Германию, ужесточая французское миграционное законодательство. До сих пор из Франции практически не депортировались мигранты, запрос которых на предоставление статуса беженца был отклонен".

"На практике же Франция проводит именно ту миграционную политику, реализации которой добивается глава МВД Германии Хорст Зеехофер (ХСС) и которую отвергает канцлер. На французско-итальянской границе разворачиваются те мигранты, которые уже запросили убежище в Италии". Однако, замечают авторы, эти меры привели к тому, что мигранты предпочитают пересекать границу через неконтролируемые участки на севере Италии.

"Макрон, как и правительство Италии, понимает, что Дублинское соглашение больше не работает. В своем Twitter французский президент прокомментировал ситуацию следующим образом: "Хорошая реакция на миграцию - это общеевропейская реакция. Однако нынешняя европейская реакция никуда не годится", - цитирует в заключение SZ.