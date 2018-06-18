Мафия отмывает деньги, приобретая недвижимость в Германии

Представители организованной преступности из России и итальянской мафии, по всей видимости, усилили свою активность на территории ФРГ, инвестируя в такой сектор, как недвижимость. Теневые суммы велики, а контроль оставляет желать лучшего, констатирует Tagesspiegel.

"Сектор недвижимости в Германии, переживающий сегодня настоящий бум, привлекает представителей криминального мира", - передает издание. Проблема заключается в отмывании денег.

"Из-за высоких объемов трансакций в сегменте недвижимости этот сектор становится весьма рискованным", - говорится в ответе федерального правительства на запрос фракции зеленых в Бундестаге, оказавшемся в распоряжении DPA.

"Из 563 дел за 2016 год, в которых фигурирует оргпреступность, 7% приходится на "деятельность, связанную с отмыванием денег посредством инвестиций в недвижимость", - передает Tagesspiegel. Почти в половине случаев речь идет о русских и итальянских группах. Кроме того, в документе указывается и на высокие теневые суммы. "С 2009 года, по данным правительства, оборот средств в секторе недвижимости значительно вырос - в 2016 году он составил 237,5 млрд евро", - передает газета.

"Недавно шумиха разгорелась вокруг сообщений о том, что российские олигархи, фамилии которых значатся в санкционных списках ЕС, через посредников инвестируют в объекты недвижимости - например, в Берлине", - сообщается в статье.

В качестве инвестора фигурируют, в том числе, представители итальянской мафии. "По существующей информации, предполагаемые члены преступной организации Ndrangheta - в том числе по требованию криминальных авторитетов - осуществляли инвестиции, прежде всего, в сфере общественного питания, отельного бизнеса и торговли в Германии", - говорится в ответе из министерства строительства.

В ответе на запрос депутатов от партии зеленых признается недостаточность контроля в этой сфере. "Федеральное правительство не располагает актуальной информацией относительно скрытых данных по всем подозрительным случаям и объемам отмытых денег в секторе недвижимости на территории ФРГ". Как сообщается, за надзор в этой сфере отвечают земельные ведомства.

Депутаты от зеленых требуют от правительства не перекладывать вину на земельные власти. Как подчеркивает финансовый эксперт партии Лиза Паус, "переживающий период бума рынок недвижимости в крупных городах Германии является идеальной предпосылкой для отмывания денег, которыми пользуются действующие по всему миру преступные сообщества: этому способствует и слабый государственный контроль, и значительная непрозрачность, и высокая доходность".

По мнению эксперта, необходимо создать центральную открытую базу регистрации в секторе недвижимости, в которую заносились бы реальные собственники объектов. Надзор в сфере отмывания денег в секторе недвижимости в отдельных федеральных землях представляет собой ковер, сотканный из лоскутов, в других вообще больше походит на шутку, утверждает Паус.