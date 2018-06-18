Вице-президент Бундестага: "Ликовать вместе с Путиным - это никуда не годится!"

В интервью Tagesspiegel политик из партии немецких "Зеленых" Клаудиа Рот сказала, что национальная футбольная команда "является отражением нашего общества, неоднородного в плане культурной и религиозной принадлежности": "Сборная пестрая и многогранная, как сама сегодняшняя Германия: в ней есть Кроос и Вернер, но есть и Хедира, и Боатенг".

Политик считает, что футболисты национальной сборной должны олицетворять собой те ценности, которые лежат в основе ФРГ: "Это не значит, что игроки должны ежедневно делать политические заявления. Но тот, кто захочет, должен иметь такую возможность". Это как с национальным гимном, считает Рот: "Кто хочет петь, пусть поет. А кому перед матчем важно сконцентрироваться, пусть концентрируется. Можно быть хорошим игроком сборной Германии и при этом не петь гимн и не класть руку на сердце".

Вице-президент немецкого парламента подчеркнула в беседе с журналистами, что ни Йоахим Лёв (тренер сборной), ни его команда не виноваты в том, что нынешний ЧМ проходит в России. "Это скандальное решение было принято ФИФА, и эта организация срочно должна пересмотреть те критерии, по которым принимается решение о месте проведения чемпионата. Футбол не должен предоставлять возможность автократам для самовыражения", - заявила Рот.

Комментируя свое решение воздержаться от поездки на ЧМ в Россию, Рот сказала, что, будучи футбольным болельщиком, всегда была рада присутствовать во время матчей на стадионе. "Но в этот раз я не хочу дать втянуть себя в инсценировку, устроенную российским президентом. То, что на чемпионат не едет эксперт по допингу, журналист ARD Хайо Зеппельт, потому что опасается за свою безопасность, просто скандал - и федеральное правительство должно занять тут жесткую позицию".

"Лучше бы немецкие политики вообще отказались от поездок на ЧМ?"

"Каждый должен решать сам, - считает Рот. - Как вице-президент Бундестага я жду от депутатов четкой позиции: если они хотят присутствовать на матчах, они должны активно представлять наши ценности".

"Каким образом?" - спросили журналисты.

"Не давая превратить себя в декорацию для инсценировки российских властей, которые постоянно нарушают права человека, например, встречаться с представителями оппозиции, с организациями, представляющими права геев, лесбиянок и транссексуалов, с журналистами", - ответила Рот.

"А канцлер?" - спросили журналисты про Меркель.

"Канцлер должна хорошо подумать над тем, что она хочет транслировать. Ликовать вместе с Путиным - это никуда не годится!" - заявила представительница "Зеленых".

"Мы должны выступать за соблюдение демократических норм и прав человека в России. Этого я жду от правительства и в какой-то мере от нашей национальной сборной", - сказала политик.