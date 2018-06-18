Все для бизнеса

Для россиян Сочи является курортом, для фанатов - миром торговли, а для защитников окружающей среды - полем боя, считает журналист немецкого издания Tageszeitung Андреас Рюттенхауэр.

"Мужчины с накачанными бицепсами с чрезмерной самоуверенностью прохаживаются по бульварам Сочи. Женщины с чрезмерно полными губами и прооперированной грудью не менее самоуверенно дефилируют по набережным. В воздухе пахнет шашлыком, который продают через каждые 50 метров", - описывает журналист.

Олимпиада для Сочи осталась в прошлом. В настоящее Олимпийский парк окунается только раз в году, когда здесь проводятся соревнования "Формулы-1". В одном из залов спортивного комплекса регулярно играют в хоккей, тренируются фигуристки. А остальные? "Ни один из этих залов не используется", - говорит Владимир Кимаев, член НГО "Экологическая вахта по Северному Кавказу". "Сочи - это не курорт, это скорее огромный бизнес-зал", - считает активист.

Совместно с Юлией Набережной, работающей экологом в Международном союзе охраны природы и природных ресурсов (IUCN), Кимаев прилагает все усилия для того, чтобы развитие зимнего спорта в Сочи не проходило за счет "договора" с природой накануне Игр: олимпийские объекты строить можно, однако взамен под особую охрану попадают огромные территории вокруг них. Теперь эта "сделка" в опасности. Горнолыжный курорт "Роза Хутор" и горно-туристический центр "Газпрома" должны быть должны быть объединены в единую лыжную зону. Кимаев и Набережная решили письменно зафиксировать, что первые строительные работы уже начались. При этом активисты должны быть готовы к преследованиям, у них могут отнимать отснятый материал, повествует журналист.

Горнолыжная зона на самом деле не используется, утверждает Кимаев. Ее расширение превратилось в самоцель участвующих в строительстве олигархов. Фирмы, получившие заказ, берут деньги у государственных банков, строят, а потом говорят, что строительство не окупается, подают заявление на погашение задолженности и могут заносить на свои счета миллионы, накинутые ими сверху с самого начала, передает корреспондент.

Рюттенхауэр рассказывает, как два китайца, полтора часа промаявшиеся в автобусе в пробке по дороге в центр Сочи, поинтересовались у одного из жителей, нельзя ли было при всем количестве денег, выделенных для ЧМ, профинансировать также и общественный транспорт. Собеседник ответил популярной сегодня в России шуткой: "Все не так плохо. Зато Крым наш".

"Противопоставлять будничным недостаткам великий прорыв России в спортивной и мировой политике - в этом заключается методика Путина. Как бы сильно люди ни радовались туристам во время чемпионата, как бы часто они ни фотографировали своих детей с наряженными фанатами, они оказываются в неловком положении, когда кто-то окунается в их суровые будни, - отмечает автор. - Иностранцы не должны этого видеть. Они должны ходить на причал с яхтами, прогуливаться вдоль благородных бутиков, удивляться тому, как много в городе роскошных лимузинов, и строить догадки, действительно ли роскошные часы на руках у импозантных россиян стоят так дорого, как они выглядят".