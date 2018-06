18 июня 2018 г. Доминик Лоусон | The Times Путин и чемпионат мира друг друга стоят "Владимир Путин сказал одну правильную вещь, когда произносил речь на открытии чемпионата мира ФИФА. Нет, я не про тот кусок, где он говорил о "гуманистических началах" футбола. Думаю, мы не нуждаемся в объяснении, что футбол придумали люди. Нет, я про то, что российский президент, чье подправленное хирургами лицо само по себе напоминает искусственную гладкость футбольного мяча, - заявил, что это мероприятие дает возможность людям из разных стран встретиться с теми, "с кем у них общие ценности", - пишет корреспондент The Times Доминик Лоусон. "Да, английский хулиганствующий элемент определенно признает людьми с похожими ценностями отморозков из числа фанатов российской команды, как это случилось в 2016 году, когда эти две группы столкнулись на чемпионате Европы в Марселе. Тогда российский хулиганы, вооруженные молотками и стальными прутьями, набросились на англичан. С каким счетом закончилась игра, было уже не так важно", - указывает журналист. Лоусон вспоминает, как в 1998 году ходил на игру с участием Англии в том же Марселе. Лица фанатов показались ему ожившим полотном Иеронима Босха. "Это было 20 лет назад, и, возможно, футбол стал чуть более цивилизованным с тех пор. Появились стадионы без стоячих мест, больше женщин ходят на игры. Но, с другой стороны, футбол заразился кое-чем более коварным, чем вспышки насилия в толпах, - говорится в статье. - Теперь он стал главным пособником многомиллионной отрасли, втягивающей молодых людей в то, что в лучшем случае становится лохотроном, а в худшем - пожизненной зависимостью: в игры на тотализаторе". Журналист отмечает, что после принятия "Закона об азартных играх" 2005 года невозможно смотреть футбол, не наевшись рекламы ставок. Признавшись в любви к крикету, Лоусон заявляет: "Думаю, мы должны признать и свое достижение, и свой промах: англичане подарили миру и крикет, и футбол. Среди наших бывших колоний лучше всех правильный порядок вещей усвоила Индия: там крикет - доминирующий спорт наравне с футболом. И именно в Times of India перед предыдущим чемпионатом мира написано, что в странах, одержимых футболом, "сердечная недостаточность, вождение в пьяном виде, буйство фанатов, избиение жен, запои, привычка объедаться жирными снэками и даже самоубийство - все это на подъеме во время ЧМ". "Если все так и есть, тогда это - лучшая причина хотеть, чтобы Англия победила на ЧМ, - продолжает Лоусон. - Английским женам меньше достанется от рассерженных, пьяных, одурманенных футболом мужей. Но если говорить о спасении как можно большего количества женских жизней, нам следует надеяться, что победит Россия. Особенно если мы вспомним, что Путин в прошлом году подписал очередной отвратительный законопроект российской Думы, отменив тюремное заключения за побои, "впервые нанесенные" жене". "Да, если подумать, Путин и чемпионат мира друг друга стоят", - резюмирует Лоусон. Источник: The Times