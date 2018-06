18 июня 2018 г. Энн Эпплбаум | The Washington Post Вот как Путин покупает себе влияние на Западе В старые времена cоветская компартия стремилась скрыто подорвать западную демократию, но ее усилия не были масштабными, полагает обозреватель The Washington Post Энн Эпплбаум: "СССР не купался в деньгах и никогда не имел возможности делать своих сторонников богачами". По мнению автора, теперь же Кремль, тайно стараясь оказывать политическое влияние и подрывать демократию, может апеллировать к инстинкту алчности и предлагать сделки с дружественными российскими бизнесменами. "Таков фон любопытной истории о российском влиянии, которая на прошлой неделе стала известна в Британии благодаря недавнему обнародованию целого свода документов, в том числе электронных писем, в Observer и Sunday Times", - говорится в статье. (См. Обнажилось "золотое соединительное звено" между поборником "Брекзита" Арроном Бэнксом и Кремлем.) Откуда взялись деньги, которые британский бизнесмен Аррон Бэнкс вложил в британскую партию UKIP, выступающую за "Брекзит", а также Leave.EU - одну из организаций, проводивших кампании за выход Британии из ЕС? Бэнкс всегда утверждал, что деньги поступили от его страховой компании и "алмазных рудников" в Лесото. Автор замечает: "Теперь же складывается впечатление, что Бэнкс, женатый на дочери одного российского госчиновника, возможно, искал бизнес-рекомендации в более восточных областях. Как минимум один раз (он и его коллеги посещали российское посольство много раз) российский посол в Британии Александр Яковенко вызвался помочь ему инвестировать деньги в некие золотые рудники в Сибири". "Бэнкс отрицает, что из этого предложения хоть что-нибудь вышло", - передает Эпплбаум, но она полагает, что новость о предложении - во-первых, "еще одно звено в цепочке общих интересов, которая связывает российское правительство, Бэнкса, кампанию за "Брекзит" и лидера UKIP Найджела Фараджа (а Фарадж, в свою очередь, имеет связи с Джулианом Ассанжем, Стивеном К. Бэнноном и Дональдом Трампом"), и во-вторых, "наглядный пример того, как работает современная кремлевская машина политического влияния, - легально, необязательно требуя расходов со стороны государства". В статье также упоминается о бывшем канцлере Германии Герхарде Шредере и "пророссийской "Лиге севера", как называет автор эту итальянскую партию, ныне переименованную в "Лигу" и вошедшую в коалиционное правительство. "Позвольте нам познакомить вас с некоторыми полезными знакомыми в сфере бизнеса", - похоже, это еще один из способов, которыми российское правительство привлекало внимание семьи Трампа, - пишет обозреватель. - Даже осенью 2015 года, когда президентская кампания уже набрала обороты, бизнесмен Феликс Сатер, уроженец России, пытался стать посредником при строительстве Trump Tower Moscow". "Конечно, Trump Tower Moscow так и не была построена, а Бэнкс, видимо, не стал инвестировать в сибирские золотые рудники. Но все это обнажает образ действия российского правительства", - заключает автор. И отмечает: "То, что это легально, еще не означает, что это не коррупция". Источник: The Washington Post