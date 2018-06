18 июня 2018 г. Редакция | The Washington Post Не дайте чемпионату мира замаскировать вездесущую российскую коррупцию "Эксплуатация Россией чемпионата мира по футболу началась за несколько дней до официального начала турнира", - пишет редакция The Washington Post. Убедив сборную Египта проводить тренировки в Грозном, жестокий правитель Чечни Рамзан Кадыров вытащил звездного игрока Мохамеда Салаха из отеля, чтобы попозировать с ним перед телекамерами и ликующей толпой, рассказывают авторы статьи. "Из-за решения поручить организацию ЧМ-2018 России, принятого в 2010 году погрязшим в коррупции управляющим органом футбола, пропагандистские приемы такого рода можно ожидать целый месяц от режима, который хочет ослабить свою международную изоляцию, не отказываясь от агрессивного поведения на Украине и в Сирии, а также в киберпространстве", - пишет издание. "Следует признать, что режим дорого заплатил за это шоу: по сообщениям, на стадионы и другую инфраструктуру ушло 11 млрд долларов", - отмечают авторы публикации. По их мнению, большая часть этих средств попала к таким приспешникам режима, как бывший деловой партнер Трампа Арас Агаларов, построивший стадион в Калининграде. В течение месяца Россия будет получать в основном благоприятное освещение международных СМИ, отчасти чарующая сила футбола передастся и Путину, пишет газета. "Давайте наслаждаться футболом в этом месяце. Но не будем забывать, что режим, старающийся обелить свою репутацию за счет зрелищ, виновен в вездесущей коррупции, убийстве внутренних оппонентов и военных действиях против соседей", - заключает The Washington Post. Источник: The Washington Post