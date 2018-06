18 июня 2018 г. Мануэль Ройг-Франсиа и Розалинд С. Хелдерман | The Washington Post Роджер Стоун, приближенный Трампа, раскрыл новую информацию - сообщил о своем контакте с одним российским гражданином во время избирательной кампании 2016 года "В конце мая 2016 года Роджер Стоун - черный маг от политики, давний наперсник Дональда Трампа - однажды сел в свой "ягуар" и поехал на встречу с мужчиной, который носил бейсболку с надписью "Вернем Америке былое величие" и разговаривал с сильным русским акцентом", - повествует The Washington Post. Журналисты Мануэль Ройг-Франсиа и Розалинд С. Хелдерман пишут: "По словам Стоуна, который рассказал в нескольких интервью The Washington Post об этом инциденте, ранее не освещавшемся прессой, этот человек, называвший себя "Генри Гринберг", предложил компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон - предполагаемом кандидате от демократов и противнике Трампа на ближайших президентских выборах. Согласно утверждениям Стоуна, Гринберг, так и не раскрывший информацию, которой, по его словам, располагал, хотел, чтобы Трамп заплатил 2 млн долларов за этот политический компромат". Газета пересказывает: "Стоун вспоминает, что в ресторане в Санни-Айлз, штат Флорида, - городе, который притягивает русских экспатов, как магнит, - сказал: "Вы не понимаете Дональда Трампа" перед тем, как отвергнуть предложение". "Он ни за что не платит", - добавил Стоун. "Позднее Стоун получил смс от Майкла Капуто, сотрудника избирательного штаба Трампа, занимавшегося связями с общественностью; это Капуто организовал встречу после того, как Гринберг обратился к деловому партнеру Капуто - русскому иммигранту", - говорится в статье. "Этот русский - насколько он чокнутый?" - написал Капуто (согласно смс, с которой ознакомилась наша газета). Отметив, что Гринберг хотел "большие" деньги, Стоун ответил: "пустая трата времени", - повествуют авторы. По словам Капуто, в мае нынешнего года работники прокуратуры, проводящие расследование российского вмешательства в выборы в США, спрашивали его об этой встрече. Стоун и Капуто говорят, что им расставили ловушку американские правоохранители, враждебно относившиеся к Трампу. "Они ссылаются на документы (изученные нашей газетой самостоятельно), демонстрирующие, что человек, обращавшийся к Стоуну, - на самом деле российский гражданин, утверждавший, что работал информатором ФБР. Интервью и дополнительные документы демонстрируют, что Гринберг иногда использовал имя "Генри Окнянски". Под этим именем он утверждал в документе, поданном в суд в 2015 году касательно его иммиграционного статуса, что 17 лет снабжал ФБР информацией. Он приложил документы, демонстрирующие, что правительство дало ему специальное разрешение на въезд в США, поскольку его присутствие приносило "значительную пользу обществу", - говорится в статье. Издание подчеркивает: "Нет никаких свидетельств того, что при общении со Стоуном Гринберг сотрудничал с ФБР, а в документе, поданном в суд, Гринберг утверждал, что прекратил сотрудничество с ФБР в некий период позднее 2013 года. Гринберг в переписке с нашей газетой по смс отрицал, что действовал в интересах ФБР, когда встретился со Стоуном". Официальные представители ФБР и команды Мюллера воздержались от комментариев. "Когда с 59-летним Гринбергом связались по телефону, он первоначально отрицал рассказ Стоуна о встрече. "Это неверная информация", - сказал Гринберг. Позднее, в смс, адресованных репортеру нашей газеты, Гринберг изменил свою версию, признав, что встречался со Стоуном, и предоставив схематичное описание встречи, которое кое в чем совпадает с рассказом Стоуна. Гринберг без подсказок описал реакцию Стоуна, в сущности, теми же словами, что и Стоун: "Трамп никогда не будет ни за что платить", - сообщает газета. В газете также изложены различия между версиями Стоуна и Гринберга: "Стоун сказал, что на встрече Гринберг был один. Но Гринберг сказал, что его сопровождал украинский друг, Алексей, который, по его словам, был уволен с должности в Clinton Foundation (глобальной благотворительной организации, основанной мужем Хиллари Клинтон, экс-президентом США Биллом Клинтоном). Гринберг не предоставил никаких доказательств того, что этот человек работал в Clinton Foundation, а представитель фонда сказал, что организация никогда не нанимала на работу ни одного мужчину по имени Алексей". "Гринберг отрицал, что просил денег, утверждая, что это его друг разговаривал со Стоуном", - пишет издание. Газета напоминает: "Ранее президент Трамп и его союзники обвинили ФБР в несправедливом преследовании штаба Трампа; эти заявления были сделаны, когда стало известно, что еще один информатор ФБР - профессор Кембриджского университета Стефан Э. Халпер - с июля 2016 года завязывал контакты с Пападопулосом и еще двумя советниками штаба, чтобы собирать информацию об их возможных связях с Россией". Обращаясь к предыстории встречи, издание утверждает: "В годы после распада СССР Капуто и Гринберг вели бурную жизнь в Москве, хотя и не были знакомы между собой". "Капуто переехал в Россию, чтобы разработать для российского президента Ельцина предвыборную кампанию в стиле организации Rock-the-Vote (американская НКО, созданная в 1990 году, чтобы привлечь на выборы молодежь. - Прим. ред.)", - говорится в статье. "Гринберг уже был известной фигурой в водовороте городской светской жизни. Он женился на российской актрисе и переехал в Лос-Анджелес. Материалы судебного дела демонстрируют, что после того, как в 1994 году его обвинили в нападении с применением смертоносного оружия, он заключил сделку со следствием, согласно которой был осужден без признания своей вины. Согласно заявлению, поданному Гринбергом в суд, он провел почти два года под стражей в учреждении миграционной службы США. Он утверждал, что в 2000 году решил вернуться в Россию, где, согласно интервью и сообщениям местных СМИ, возобновил гламурную жизнь", - говорится в статье. "Согласно сообщениям в российской прессе, в 2002 году он был арестован и обвинен в афере с 2,7 млн долларов, совершенной примерно десятью годами ранее", - пишет издание. "Нашей газете не удалось выяснить по информации в открытом доступе, чем кончилось это дело. Гринберг отрицал какие-либо правонарушения, заявив, что не был осужден, а дело было закрыто", - пишет издание. Согласно документам, Гринберг вернулся в США. Издание приводит еще несколько деталей встречи Гринберга и Стоуна. "По версии Гринберга, (в ресторане в Санни-Айлз. - Прим. ред.) он контактировал со Стоуном мало - сидел за столиком неподалеку, пока его друг Алексей проводил встречу. "Алексей говорить с мистер Стоун, не я" (грамматика оригинала сохранена. - Прим. ред. ), - написал он. Он добавил, что, как он полагает, Алексей переселился обратно на Украину и что они не поддерживают контактов", - пишут авторы. Источник: The Washington Post