18 июня 2018 г. Джон Хадсон, Грег Джефф, Сеунг Мин Ким и Джош Доси | The Washington Post Завязав новые связи с Северной Кореей, администрация Трампа поворачивается к России "Спустя несколько дней после исторического саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном администрация Трампа продвигается вперед в плане новых взаимодействий с другим давним противником - Россией", - утверждает The Washington Post. "По словам одного высокопоставленного сотрудника администрации и двух дипломатов, знакомых с его графиком, ожидается, что президент Трамп встретится с российским президентом Владимиром Путиным в следующем месяце, когда будет находиться в Европе для посещения саммита НАТО", - пишут журналисты Джон Хадсон, Грег Джефф, Сеунг Мин Ким и Джош Доси. Издание отмечает: "Тем временем посол США в России Хантсман организует визит делегации сенаторов-республиканцев в Москву; иными словами, визиты конгрессменов в эту страну возобновляются после длительного "перебоя", который начался после вмешательства Кремля в президентские выборы 2016 года". "Это стремление к взаимодействию с Кремлем возникло после того, как несколько месяцев к нему побуждал Трамп, столкнувшийся с сопротивлением высокопоставленных представителей политической власти и дипломатов, которые сомневаются в ценности встреч с Путиным и опасаются, что этот "тет-а-тет" может омрачить брюссельский саммит НАТО", - сообщает издание. "С точки зрения Трампа, у него была одна успешная встреча с Ким Чен Ыном, а теперь он хочет проделать то же самое с Путиным, - говорит эксперт Анджела Стент, работавшая в администрации Джорджа У.Буша. - Его советники с самого начала настроены скептически". "О заинтересованность президента во встрече с Путиным стало публично известно в марте, когда Кремль раскрыл информацию, что в телефонном разговоре с российским лидером Трамп предложил ему приехать. Но американские чиновники говорят, что Трамп неофициально просил своих помощников устроить двустороннюю встречу еще с тех пор, когда в ноябре встретился с Путиным во Вьетнаме на полях многостороннего экономического саммита", - пишет издание. "После той встречи президент сказал, что хочет пригласить Путина в Белый дом, - сообщил неназванный американский чиновник. - Мы это проигнорировали". Издание поясняет: "В то время старшие помощники Трампа из Совета по национальной безопасности выступили против идеи встречи и сказали, что не восприняли интерес Трампа к саммиту как приказ организовать таковой". "Они решили: давайте обождем и посмотрим, поднимет ли он опять этот вопрос", - сказал чиновник, пожелавший остаться анонимным. Газета комментирует: "Успех Трампа, сумевшего подстегнуть планирование саммита, - знак его победы над помощниками, склонившими его к ряду "ястребиных" политических решений в отношении России, о которых он впоследствии пожалел". Журналисты также пересказывают слова неназванного информированного источника о поездке сенаторов, которую организует Хантсман: "Хантсман заинтересован в том, чтобы напрямую продемонстрировать россиянам, что даже самые твердолобые законодатели готовы работать над улучшением отношений с Россией, если та проявит добросовестные усилия". Источник: The Washington Post